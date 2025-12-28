Лацио атакува съдиите след равенството в Удине

Ръководството на Лацио не скри разочарованието си след драматичното равенство 1:1 при гостуването на Удинезе. Вместо традиционните изявления пред медиите, клубът от Рим избра социалните мрежи, за да отправи светкавична и остра атака към съдийството в Серия А. Веднага след края на напрегнатия двубой, завършил с изравнителен гол на Кийнън Дейвис за Удинезе и 1:1, от Лацио взеха решение да бойкотират интервютата. Малко по-късно обаче клубът публикува официално изявление, в което изрази позицията си по горещата тема със съдийските грешки.

“С уважение към работата и ангажираността на съдийската класа, продължаваме да регистрираме с нарастващо огорчение поредица от грешки, които винаги са в наш ущърб и са трудни за разбиране. Тези епизоди оказват очевидно влияние върху работата на отбора и справедливостта на състезанието, генерирайки значителни икономически щети за клуба”, пише в позицията на “небесносините”.

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.



La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi… — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 27, 2025

От клуба настояват за коренна промяна в отношението и критериите при отсъжданията. Според Лацио системните грешки влияят пряко върху представянето на отбора и нарушават феърплея в шампионата.