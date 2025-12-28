Популярни
  2. Лацио
  3. Лацио атакува съдиите след равенството в Удине

Лацио атакува съдиите след равенството в Удине

  • 28 дек 2025 | 02:16
  • 175
  • 0
Лацио атакува съдиите след равенството в Удине

Ръководството на Лацио не скри разочарованието си след драматичното равенство 1:1 при гостуването на Удинезе. Вместо традиционните изявления пред медиите, клубът от Рим избра социалните мрежи, за да отправи светкавична и остра атака към съдийството в Серия А. Веднага след края на напрегнатия двубой, завършил с изравнителен гол на Кийнън Дейвис за Удинезе и 1:1, от Лацио взеха решение да бойкотират интервютата. Малко по-късно обаче клубът публикува официално изявление, в което изрази позицията си по горещата тема със съдийските грешки.

Гол в последната секунда лиши Лацио от победа срещу Удинезе
Гол в последната секунда лиши Лацио от победа срещу Удинезе

“С уважение към работата и ангажираността на съдийската класа, продължаваме да регистрираме с нарастващо огорчение поредица от грешки, които винаги са в наш ущърб и са трудни за разбиране. Тези епизоди оказват очевидно влияние върху работата на отбора и справедливостта на състезанието, генерирайки значителни икономически щети за клуба”, пише в позицията на “небесносините”.

От клуба настояват за коренна промяна в отношението и критериите при отсъжданията. Според Лацио системните грешки влияят пряко върху представянето на отбора и нарушават феърплея в шампионата.

