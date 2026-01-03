Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марко Семерджиев записа две победи в слаломите за купа "Юлен" в Банско

Марко Семерджиев записа две победи в слаломите за купа "Юлен" в Банско

  • 3 яну 2026 | 15:55
  • 453
  • 0
Марко Семерджиев записа две победи в слаломите за купа "Юлен" в Банско

Националът в алпийските ски Марко Семерджиев (Пампорово) спечели и двата слалома за купа „Юлен“, които бяха от календара на ФИС и Българската федерация по ски (БФСки) и се проведоха на писта №8 в Банско. Организатор бе „Юлен“ АД, информираха от БФСки.

В първия слалом Семерджиев финишира пред друг от младите български национали Атанас Петров (Ледени ангели) и Мирко Лазаревски (Република Северна Македония).

Във втория слалом след Марко Семерджиев се наредиха Константин Стоилов (Витоша ски) и Лазаревски.

При жените първият слалом бе спечелен от Зорница Серафимова (Витоша ски), а вторият от Артемис Папагеоргио (Гърция), пред Ева Колева (Витоша ски) и нейната съотборничка Ева Пол.

Шампионката в сноуборда Малена Замфирова (Юлен) зае петото място.

Призьорите получиха купите си от президента на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев и Милан Матич (Сърбия), технически делегат на ФИС на състезанието.

