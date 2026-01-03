Популярни
Камий Раст спечели гигантския слалом в Кранска гора

  • 3 яну 2026 | 15:36
Швейцарката Камий Раст спечели гигантския слалом за жени в словенския курорт Кранска гора, старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

26-годишната състезателка поведе след първия манш и със стабилно каране във втория задържа аванса си, финиширайки първа с общо време от 2:00.09 минути. Победата е трета в кариерата на Раст за Световната купа и първата й в дисциплината гигантски слалом.

Швейцарката караше с черна лента в знак на траур след трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана, където на Нова година пожар причини смъртта на десетки посетители в заведение.

Втора в гигантския слалом остана Юлия Шайб, която финишира на 0.20 секунди след победителката. Австрийката има три победи на гигантски слалом през този сезон и прибави нов подиум, с което затвърди лидерската си позиция в дисциплината през тази кампания.

Призовата тройка допълни американката Паула Молцан на 0.47 секунди след победителката.

Водачката в генералното класиране за Големия кристален глобус Микаела Шифрин финишира пета в гигантския слалом.

В състезанието участва и състезаващата се за България Анина Цурбриген, която зае 52-о място в първия манш и не успя да се класира за втория.

Шифрин остава начело в генералното класиране със 743 точки, а с победата си в гигантския слалом Камий Раст излезе втора с 603 точки. Трета е новозеландката Алис Робинсън с 484 точки.

За малката Световна купа в гигантския слалом Юлия Шайб остава начело с 460 точки, следвана от Раст с 341 точки и Робинсън с 292 точки.

