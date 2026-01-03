Германия има нов селекционер

Националният отбор на Германия по волейбол за мъже има нов селекционер. Италианецът Масимо Боти официално беше назначен за старши треньор на Бундестима, като подписа договор с Германската федерация по волейбол (DVV) до 2028 година.

52-годишният специалист наследява Михал Винярски, който през ноември се оттегли от поста по лични причини след 4 години начело на тима.

Италианецът е добре познат на нашата публика като бивш треньор на Алекс Грозданов в Богданка (Люблин), с който станаха шампиони на Полша.

Skoro już trener Botti oficjalnie jest nowym trenerem reprezentacji Niemiec (do 2028 roku), to w kolejnym sezonie w Asseco Resovii zobaczymy jakiegoś Niemca np. Banda? pic.twitter.com/dwTj4EiiRz — Ewa Mac (@EwaMac1) January 2, 2026

В момента Масимо Боти е старши треньор на полския гранд Асеко Ресовия (Жешув), а опитът му в елитния европейски волейбол е сериозен и многостранен.

„Много съм горд и щастлив, че ще работя с германския национален отбор“, заяви пред официалния сайт на федерацията Боти при представянето си.

„Подхождам към тази задача с голямо любопитство и ентусиазъм. Искам да предам моята страст и енергия на играчите.“

Като централен блокировач Масимо Боти има впечатляваща кариера. През 90-те години печели две титли на Италия с Максиконо Парма, както и CEV Challenge Cup, италианската купа, а през 2010 година триумфира отново в Challenge Cup с Умбрия Волей. Общо 15 сезона в Серия А1, при ръст 196 см, говорят за изключително волейболно мислене и адаптивност.

Треньорската му кариера започва през 2016 година в Канотиери Онгина, а две години по-късно поема новосъздадения Газ Сейлс Пиаченца, който извежда директно до титла и промоция в елита. След период като помощник-треньор, през 2023 година Боти печели Купата на Италия като старши треньор на Пиаченца и завършва трети в шампионата.

След това преминава в Полша – първо в Богданка ЛУК Люблин, с който печели шампионската титла и Challenge Cup, а от този сезон води Асеко Ресовия Жешув.

DVV залага на дългосрочен проект, а целта е ясно формулирана – класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

„Масимо е сравнително млад треньор, но вече е доказал, че може да води отбори към успехи в различни държави и първенства“, коментира спортно-техническият директор на DVV Кристиан Дюнес.

„Фактът, че досега не е водил национален отбор, го прави още по-мотивиран.“

Самият Боти е пределно ясен за приоритетите си:

„Олимпийските игри са моята мечта. Германия има много потенциал, но ни предстои сериозна работа. Първата ни задача е да изградим ясна идентичност и ядро от състезатели, които вярват в този проект.“

Преди голямата цел в Лос Анджелис, Германия ще бъде изправена пред Волейболната лига на нациите и Европейското първенство, които ще бъдат първият реален тест за новата посока под ръководството на Масимо Боти.