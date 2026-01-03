Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: Годината беше много успешна

Пламен Константинов: Годината беше много успешна

  • 3 яну 2026 | 12:39
  • 439
  • 1

Бившият национален селекционер и старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обобщи резултатите от изминалата година пред руското онлайн издание "Спорт Бизнес-Газета", както и коментира последния мач за 2025 г.

"Вярвам, че годината беше много успешна. През пролетта спечелихме Руската купа, този сезон се представяме добре в редовния сезон. Въпреки някои проблеми, които имаме в момента, отборът все пак успя да играе на финала на руската Суперкупа и да остане в топ 3 през редовния сезон. Така че мисля, че годината беше много положителна за Локомотив. Нека се надяваме, че краят на сезона отново ще бъде позитивен."

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) триумфираха с Купата на Русия
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) триумфираха с Купата на Русия

"Най-трудното беше да намеря сила и мотивация след финала на руската Суперкупа. Не напълно, но донякъде съм доволен, че отборът показа добър волейбол. Въпреки втория гейм, в който напълно изпуснахме инициативата, това е и заслугата на Ярославич. Също така голям брой наши грешки дадоха възможност на противника да се приближи до положителния развой повече или по-малко. И всичко можеше да се случи там. Добре е, че не повторихме тази грешка, въпреки че опитахме в четвъртия гейм. Но все пак, в крайна сметка, се събрахме и спечелихме, като взехме три важни точки за нас. Искахме да дадем положителен тласък преди празниците, след което ще мислим за втория кръг на шампионата", заяви Константинов.

На 5 януари в първия мач за 2026 г. Локомотив ще приеме Кузбас (Кемерово).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

  • 2 яну 2026 | 21:46
  • 12582
  • 7
Алекс Грозданов: 2025 бе година на страшно много сбъднати мечти, но и на болки

Алекс Грозданов: 2025 бе година на страшно много сбъднати мечти, но и на болки

  • 2 яну 2026 | 13:56
  • 1230
  • 1
Аспарух Аспарухов: Каква година! Благодаря ти, 2025!

Аспарух Аспарухов: Каква година! Благодаря ти, 2025!

  • 2 яну 2026 | 13:51
  • 624
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Само България!

Джанлоренцо Бленджини: Само България!

  • 1 яну 2026 | 16:09
  • 9188
  • 7
2025 - историческа и най-успешна година за българския волейбол

2025 - историческа и най-успешна година за българския волейбол

  • 31 дек 2025 | 16:14
  • 4234
  • 3
Пиаченца се справи с Модена и продължава за Купата на Италия

Пиаченца се справи с Модена и продължава за Купата на Италия

  • 31 дек 2025 | 01:21
  • 1609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 38465
  • 91
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 12103
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 1174
  • 3
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 9356
  • 6
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 4599
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 4186
  • 2