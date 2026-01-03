Пламен Константинов: Годината беше много успешна

Бившият национален селекционер и старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обобщи резултатите от изминалата година пред руското онлайн издание "Спорт Бизнес-Газета", както и коментира последния мач за 2025 г.

"Вярвам, че годината беше много успешна. През пролетта спечелихме Руската купа, този сезон се представяме добре в редовния сезон. Въпреки някои проблеми, които имаме в момента, отборът все пак успя да играе на финала на руската Суперкупа и да остане в топ 3 през редовния сезон. Така че мисля, че годината беше много положителна за Локомотив. Нека се надяваме, че краят на сезона отново ще бъде позитивен."

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) триумфираха с Купата на Русия

"Най-трудното беше да намеря сила и мотивация след финала на руската Суперкупа. Не напълно, но донякъде съм доволен, че отборът показа добър волейбол. Въпреки втория гейм, в който напълно изпуснахме инициативата, това е и заслугата на Ярославич. Също така голям брой наши грешки дадоха възможност на противника да се приближи до положителния развой повече или по-малко. И всичко можеше да се случи там. Добре е, че не повторихме тази грешка, въпреки че опитахме в четвъртия гейм. Но все пак, в крайна сметка, се събрахме и спечелихме, като взехме три важни точки за нас. Искахме да дадем положителен тласък преди празниците, след което ще мислим за втория кръг на шампионата", заяви Константинов.

На 5 януари в първия мач за 2026 г. Локомотив ще приеме Кузбас (Кемерово).