  Волейбол
  2. Волейбол
Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

  3 яну 2026 | 12:20
Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

Започват квалификациите за Европейското първенство 2026 по волейбол за мъже под 18 години.

Българският национален отбор, който е воден от Светозар Иванов, е в Група B на заедно с отборите на Гърция и Сърбия. Зоналната квалификацията ще се проведе в Подгорица, Черна Гора.

Ето и програмата на нашите момчета в групата:

Гърция – България

Неделя, 4 януари:16:30 часа:

България – Сърбия

Понеделник, 5 януари: 21:30 часа:

След изиграването на срещите , първите два отбора от групата ни се класират за полуфиналите, където ще срещнат и най-добрите два тима от Група A (Черна гора, Турция, Румъния и Косово). Тези срещи са предвидени за 6 януари.

В сряда (7 януари) ще се изиграят финалът и срещата за третото място, които ще определят крайното класиране.

Само победителят в квалификацията печели директно право участие на Европейското първенство.�Останалите отбори ще продължат участието си в допълнителна квалификация през пролетта.

