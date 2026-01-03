Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

Започват квалификациите за Европейското първенство 2026 по волейбол за мъже под 18 години.
Българският национален отбор, който е воден от Светозар Иванов, е в Група B на заедно с отборите на Гърция и Сърбия. Зоналната квалификацията ще се проведе в Подгорица, Черна Гора.
Ето и програмата на нашите момчета в групата:
Гърция – България
Неделя, 4 януари:16:30 часа:
България – Сърбия
Понеделник, 5 януари: 21:30 часа:
След изиграването на срещите , първите два отбора от групата ни се класират за полуфиналите, където ще срещнат и най-добрите два тима от Група A (Черна гора, Турция, Румъния и Косово). Тези срещи са предвидени за 6 януари.
В сряда (7 януари) ще се изиграят финалът и срещата за третото място, които ще определят крайното класиране.
Само победителят в квалификацията печели директно право участие на Европейското първенство.�Останалите отбори ще продължат участието си в допълнителна квалификация през пролетта.