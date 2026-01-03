Шей-Гилджъс Аликзандър изведе лидера Оклахома до успех срещу Голдън Стейт

Оклахома Сити се наложи със 121:94 над домакина Голдън Стейт в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Шей-Гилджъс Аликзандър изведе лидера в НБА до успеха със своите 30 точки, реализирани в 28 минути на полети. Чет Холмгрен добави още 15 точки, 15 борби и 4 блокирани топки за Тъндър. Съотборникът му Брандън Карлсън приключи с 15 точки и 11 овладени топки под кошовете.

Shai Gilgeous-Alexander has now scored 20+ points for 106 straight games 🤯👀



pic.twitter.com/AQxsjSI6jn — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 3, 2026

Отборът на Уориърс, който игра без Стеф Къри, Дреймънд Грийн и Джими Бътлър, прекъсна серията си от две поредни победи. Моузес Муди, Уил Ричард и Ал Харфърд вкараха по 13 точки за Голдън Стейт.

Джъстин Чампани завърши с рекордните си за сезона 20 точки от пейката, а Алекс Сар добави още 19 и 4 блока за победата на Вашингтон със 119:99 пред собствена публика срещу Бруклин в друг мач от Лигата.

If you want to talk about the culture Washington is trying to build, Justin Champagnie and his playstyle embodies it



He’s unselfish, but is a dawg with a high-motor



And that work ethic stems from how hard he needed to grind to find a home in the league pic.twitter.com/4LMojLXx1G — Point Made Basketball (@pointmadebball) December 14, 2025

Си Джей Малкъм добави още 17 пункта, а Тре Джонсън и Марвин Бейгли се отличиха с по 12 пункта за столичани.

Дей'Рън Шарп, Теранс Ман, Дрейк Пауъл и Зейайр Уилямс завършиха с по 14 точки за състава на Нетс.