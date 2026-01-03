Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

  • 3 яну 2026 | 10:29
  • 89
  • 0
Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

Янис Адетокунбо реализира 30 точки, включително и решителен кош, за драматичната победа на Милуоки със 122:121 над гостуващия Шарлът в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Адетокунбо се отличи и с 10 борби и 5 асистенции, което му осигури най-много мачове с точно тези показатели в историята на НБА - 158. Той подобри рекорда, който за кратко споделяше с Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар.

Райън Ролинс добави още 29 точки за Милуоки. Боби Портис допринесе с 20 точки, включвайки се от пейката за отбора на Бъкс, спечелил за трети път в четири двубоя.

Роденият в Милуоки Кон Нупел беше най-резултатен в полза на Шарлът с 26 точки, а съотборникът му Майлс Бриджис добави още 25.

Брандън Милър, който пропусна последната стрелба в срещата, завърши с 19 пункта. Шарлът допусна третото си последователно поражение.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се десет мача от НБА

Изиграха се десет мача от НБА

  • 3 яну 2026 | 08:05
  • 3012
  • 1
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 14630
  • 11
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха Анадолу Ефес в Турция

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха Анадолу Ефес в Турция

  • 2 яну 2026 | 20:46
  • 7213
  • 0
Играч на Черно море е MVP на месеца в Sesame НБЛ

Играч на Черно море е MVP на месеца в Sesame НБЛ

  • 2 яну 2026 | 20:16
  • 1479
  • 0
Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

  • 2 яну 2026 | 18:36
  • 1141
  • 0
Берое се раздели с американка

Берое се раздели с американка

  • 2 яну 2026 | 18:19
  • 775
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 15826
  • 286
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 5265
  • 3
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 2717
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 2636
  • 1
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 14630
  • 11
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 15113
  • 10