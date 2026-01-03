Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

Янис Адетокунбо реализира 30 точки, включително и решителен кош, за драматичната победа на Милуоки със 122:121 над гостуващия Шарлът в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Адетокунбо се отличи и с 10 борби и 5 асистенции, което му осигури най-много мачове с точно тези показатели в историята на НБА - 158. Той подобри рекорда, който за кратко споделяше с Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар.

Giannis Antetokounmpo

pic.twitter.com/8Vbtjva5hp — The Night MVP (@TheNightMVP) January 3, 2026

Райън Ролинс добави още 29 точки за Милуоки. Боби Портис допринесе с 20 точки, включвайки се от пейката за отбора на Бъкс, спечелил за трети път в четири двубоя.

Роденият в Милуоки Кон Нупел беше най-резултатен в полза на Шарлът с 26 точки, а съотборникът му Майлс Бриджис добави още 25.

Брандън Милър, който пропусна последната стрелба в срещата, завърши с 19 пункта. Шарлът допусна третото си последователно поражение.