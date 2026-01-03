Популярни
Сиатъл надделя над Ванкувър след дузпи

  • 3 яну 2026 | 10:20
  • 142
  • 0
Попадение на Матю Бениерс осигури успеха на Сиатъл с 4:3 след изпълнение на дузпи като гост срещу Ванкувър в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Кейл Флюри, Чандлър Стивънсън и Бен Майърс реализираха головете в полза на победителите в редовното време.

Вратарят Джоуи Дакорд направи 20 спасявания и се справи с трите дузпи на Ванкувър след края на продължението.

Джейк ДеБръск завърши с попадение и две асистенции за отбора от Канада. Кийфър Шерууд и Линус Карлсон също се разписаха във вратата на Сиатъл.

