Сиатъл надделя над Ванкувър след дузпи

Попадение на Матю Бениерс осигури успеха на Сиатъл с 4:3 след изпълнение на дузпи като гост срещу Ванкувър в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Кейл Флюри, Чандлър Стивънсън и Бен Майърс реализираха головете в полза на победителите в редовното време.

MATTY BENIERS IS GROSS IN THE SHOOTOUT!! 😱 pic.twitter.com/MhxY3Unv3I — NHL (@NHL) January 3, 2026

Вратарят Джоуи Дакорд направи 20 спасявания и се справи с трите дузпи на Ванкувър след края на продължението.

Джейк ДеБръск завърши с попадение и две асистенции за отбора от Канада. Кийфър Шерууд и Линус Карлсон също се разписаха във вратата на Сиатъл.