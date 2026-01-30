Второто издание на Европейска седмица на зимните спортове стартира през февруари

Европейската седмица на зимните спортове, съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, стартира през февруари 2026 г. с вълнуваща програма от събития, насочени към популяризирането на физическата активност и зимните спортове, както и към повишаването на осведомеността за климатичните промени и устойчивостта. Второто издание ще се проведе в периода от 1-ви до 8-ми февруари в осем европейски държави, включително и България.

КАКВО Е EWWS?

 EWWS - е ежегодна седмица на движението, посветена на популяризирането на зимните спортове

 ЗАЩО: за да окуражи по мащабно участие във физически дейности и спорт през зимните месеци

 КЪДЕ: в 8 европейски държави

 КОГА: 01-08 февруари 2026

 КОЙ: спортни организации, младежки организации, градове, общини и мотивирани индивиди;

 КАК: Чрез обществени събития, които популяризират ползите от зимните спортове

С радост ви информираме за финалната програма в рамките на второто издание на инициативата! Всички събития са безплатни и отворени за гражданите, за да могат да се докоснат до магията на зимните спортове. Тринадесет зимни спортни събития в пет населени места ще раздвижат българите и ще превърнат снежната среда в пространство за активност, приобщаване и спортни емоции.

Събития в България 2026:

02 февруари 2026 г.

• От 10:00 до 11:00 ч.: Зимна олимпиада в детската градина На 2 февруари в Детска градина №59 „Елхица“ в София ще се проведе „Зимна олимпиада в детската градина“. Основните дейности ще бъдат зимни, подвижни и забавни игри, съобразени с възрастта на децата и провеждани безопасно на открито. При наличие на сняг са предвидени състезания за направа на снежен човек, снежни ангели и стрелба в цел със снежни топки. В събитието ще участват деца със СОП и всички останали деца от детската градина, присъстващи в деня на провеждане. Локация: София, Детска градина №59 „Елхица“. Организатор: Детска градина №59 „Елхица“.

03 февруари 2026 г.

• От 19:00 до 20:00 ч.: Зимна кондиционна тренировка на стадион „Локомотив“ Зимна кондиционна тренировка, изпълнена с енергия, настроение и истинска зимна атмосфера, насочена към поддържане на физическата форма през студените месеци. Локация: София, стадион „Локомотив“. Организатор: Локомотив София – баскетбол.

04 февруари 2026 г.

• От 10:00 до 12:00 ч.: Зимен спортен фестивал в Боровец Зимен спортен фестивал на открито, подходящ за начинаещи, който цели да запознае участниците със зимните спортове по забавен, безопасен и приобщаващ начин. Програмата включва основни уроци по ски и сноуборд, игри със сняг, запознаване с екипировка и инструктажи за безопасно и отговорно поведение в планинска среда. Локация: Боровец, ПУСБ „Проф. Никола Хаджиев“. Организатор: Национална спортна академия „Васил Левски“, катедра „Снежни спортове“.

07 февруари 2026 г.

• От 09:30 до 12:30 ч.: Vitosha Ski & Daski Ски алпинизъм състезание за професионални спортисти и любители, провеждащо се на планина Витоша в района на хижа „Алеко“. Предвидени са два маршрута за ски туринг/ски алпинизъм и сплитбординг. Локация: София, хижа „Алеко“. Организатор: Sofia Mountaineering Club.

• От 11:00 до 13:00 ч.: Зимни игри за всички Приобщаващ зимен празник на открито, насочен към деца и младежи със специални образователни потребности. Събитието включва адаптирани зимни игри, ски уроци и подвижни активности за баланс, координация и работа в екип, с подкрепата на треньори и доброволци. Локация: Смолян, хижа „Смолянски езера“. Организатор: Сдружение „БЪДЕЩЕ за СПЕЦИАЛНИТЕ“.

• От 11:00 до 12:00 ч.: Зимно баскетболно предизвикателство Динамично зимно баскетболно събитие с открити игри, забавни снежни подавания и много настроение на игрището. Локация: Гоце Делчев, Градски стадион. Организатор: Баскетболен клуб „Яворов“.

• От 13:20 до 14:20 ч.: Шорттрек – скоростта е забавна Въведение в спорта шорттрек с демонстрации от състезатели и възможност за участие на начинаещи. Осигурени са безплатни кънки и подкрепа от треньори и инструктори, като децата са разпределени по възрастови групи. Локация: София, Зимен дворец на спорта. Организатор: Кънки клуб „Ледени звезди“.

• От 14:30 до 15:30 ч.: Да играем хокей Открита тренировка по хокей на лед за деца на възраст от 3 до 14 години, с осигурено оборудване. Локация: София, Зимен дворец на спорта. Организатор: Спортен клуб по хокей на лед „Левски“.

08 февруари 2026 г.

• От 09:00 до 11:00 ч.: Avalanche Safety Training Zone Обучителна зона за лавинна безопасност за тийнейджъри, в която участниците ще научат основите на лавинната осведоменост, оценката на риска и спасителните техники чрез практически занимания и работа в екип. Локация: София, хижа „Алеко“. Организатор: Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС).

• От 10:00 до 12:00 ч.: Vetrovala Ski Open Day В рамките на Европейската седмица на зимните спортове участниците ще имат възможност за безплатен едночасов урок по ски и насоки за подобряване на техниката. Необходима е предварителна регистрация на 088 913 6304. Локация: София, ски зона „Ветровала“. Организатор: „Зи Спорт“.

• От 10:00 до 12:00 ч.: Family Snow Day 2026 Зимен семеен фестивал с щафетен паралелен слалом, състезания с шейни и забавни игри с награди, насърчаващ активния начин на живот и любовта към зимните спортове. Локация: София, ски писта „Офелии“. Организатор: Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

• От 16:00 до 17:00 ч.: Зимно предизвикателство в парка Зимно приключение на открито, съчетаващо движение, игри и добро настроение сред алеите на градския парк. Локация: Гоце Делчев, Градски парк. Организатор: Баскетболен клуб „Яворов“.

• От 17:00 до 19:00 ч.: Зимно ориентиране – спортувай, мисли и открий Динамично и весело приключение, при което деца и възрастни ще търсят контролни точки, ще решават предизвикателства и ще се докоснат до магията на спортното ориентиране в зимна атмосфера. Локация: Разлог, стадион „Септември“. Организатор: СК „Академия Пирин“.

Официален партньор на инициативата в България: Национална спортна академия „Васил Левски“

Партньори на инициативата в България: Детска градина №59 „Елхица“, Локомотив София – баскетбол, Национална спортна академия „Васил Левски“, катедра „Снежни спортове“, Sofia Mountaineering Club, Сдружение „БЪДЕЩЕ за СПЕЦИАЛНИТЕ“, Баскетболен клуб „Яворов“, Кънки клуб „Ледени звезди“, Спортен клуб по хокей на лед „Левски“, Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС), „Зи Спорт“, Фондация „София – Европейска столица на спорта“, СК „Академия Пирин“.

За повече информация посетете:

👉 www.wintersportweek.com

👉 www.bulsport.bg/projects_all/EWWS

👉Календар за България: https://www.bulsport.bg/projects_all/EWWS/view?nwid=44658

“European Week of Winter Sport” или Европейска седмица на зимните спортове е инициатива, съфинансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз, с цел насърчаване на участието в спорт и физическата активност, като същевременно се повишава осведомеността за измененията на климата и се насърчава устойчивостта чрез създаване на Европейска седмица на зимните спортове. Второто издание на Европейска седмица на зимните спортове ще се проведе в периода 01-08 февруари 2026 в Белгия, България, Германия, Италия, Хърватия, Люксембург, Словения и Испания. Координатор на Европейска седмица на зимните спортове: L’Orma (Италия), координатор за България: Асоциация за развитие на българския спорт, официален партньор за България: Национална спортна академия „Васил Левски“.