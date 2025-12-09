Популярни
Беласица планира пет контроли за зимната си подготовка

  • 9 дек 2025 | 10:42
Беласица планира пет контроли за зимната си подготовка

Беласица ще започне подготовката си за пролетния полусезон от кампания 2025/26 във Втора лига на 4 януари, като са планирани пет приятелски срещи преди първия официален сблъсък, който трябва да е около 14 февруари догодина. Първата контрола за "комитите" е на 17 януари срещу третодивизионния Банско.

Седмица след това Бела ще се изправи срещу ЦСКА II, а на 28 януари предстои да срещне Пирин (Благоевград). Все още не е ясен опонентът за приятелския двубой, планиран за 31 януари, но до дни би трябвало да стане ясно кой ще е той.

На 7 февруари, седмица преди рестарта, Беласица планира да представи отбора си за пролетния полусезон срещу северномакедонския Беласица (Струмица). Допълнително ще се уточнява мястото на провеждане на срещите, като това зависи от атмосферните условия.

Програмата за контролите на Беласица от зимната подготовка:

17 януари: Беласица – Банско тийм
24 януари: Беласица – ЦСКА II
28 януари: Беласица – Пирин (Благоевград)
31 януари: предстои съперникът да е уточни
7 февруари: Беласица – Беласица (Струмица)

