Минесота спечели срещу Анахайм в НХЛ

Минесота победи с 5:2 домакина Анахайм в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Данила Юров реализира два пъти за победителите, а съотборникът му Куин Хюз се отличи с четири асистенции, с което изравни личния си рекорд. Той изравни и клубния рекорд на Минесота за най-много точки за защитник в един двубой. Хюз има 11 точки (един гол, 10 асистенции) в 10 мача, откакто беше привлечен чрез размяна с Ванкувър Канъкс на 12 декември.

Яков Тренин приключи срещата с попадение и завършващо подаване, докато Кирил Капризов (на снимката) и Нико Стърм също бяха точни в полза на гостите.

Филип Густавсон направи 26 спасявания, след като беше избран в отбора на Швеция за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 по-рано в петък.

Бекет Сенеке и Трой Тери вкараха попаденията, а Лукас Достал направи 29 спасявания за Патиците (21-17-3), които загубиха пет поредни мача (0-4-1).

Успехът на Минесота пък беше седми пореден за тима срещу Анахайм.