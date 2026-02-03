Без Александър Омод Килде на Олимпийските игри

Александър Омод Килде обяви, че няма да участва на започващите в петък Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Норвежецът се контузи много тежко след падане във Венген през януари 2024 година и след това пропусна целия сезон 2024-25 в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Той се завърна в стартовата къщичка през настоящата кампания, но се вижда ясно, че той все още не е в оптимална кондиция.

Поради тази причина Килде и екипът му са взели решението норвежецът да не участва на Олимпийски игри. Със сигурност фактор при това негово решение е и фактът, че състезанията при мъжете ще се провеждат в Бормио на една от най-тежките писти в алпийски ски - „Стелвио“.

„Много е трудно да взема това решение след огромните усилия, който аз, моето семейство, медицинският ми екип, националният отбор и много други положихме. В същото време аз съм горд, че успях да се върна и отново да се състезавам в Световната купа“, заяви Килде.

В своя кариера норвежецът е участва на три Олимпиади – Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. В тях той има спечелени два медал – едно сребро и един бронз. И двата Килде завоюва в Китай преди четири години, където той завърши втори в комбинацията и трети в супергигантския слалом.

Снимки: Gettyimages