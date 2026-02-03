Иверсен: Шок е, че отивам на Олимпиадата, преди две години вече бях отписан

Норвежкият скиор Емил Иверсен емоционално коментира включването си в националния отбор за Олимпийските игри през 2026 г. в Италия.

„Шок е, че отивам на Олимпиадата. В известен смисъл никой не го очакваше. Преди две години вече бях отписан. Само няколко души вярваха в мен“, цитира думите на Иверсен NRK.

Спортистът призна, че дълго време е бил в сянката на собствения си успех.

„Разбира се, чувствах се сякаш над мен виси призрак. Откакто станах световен шампион, всъщност не съм постигнал нищо. През последните четири години имах много дни, в които мечтаех поне за бронз. Защото за мен това би било също толкова хубаво, колкото златото“, добави той.

Скиорът отбеляза също, че личният му живот е изиграл ключова роля в завръщането му. След като спечели Световното първенство през 2021 г., той срещна приятелката си Бетина Буруд, която се превърна в значителен източник на енергия за него през последните години.

34-годишният Иверсен е четирикратен световен шампион и носител на награда и медалист от Световната купа. Той спечели сребро в щафетата на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.