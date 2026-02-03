Популярни
  Ерин Джаксън и Франк Дел Дука ще бъдат знаменосци на САЩ на Олимпиадата

Ерин Джаксън и Франк Дел Дука ще бъдат знаменосци на САЩ на Олимпиадата

  • 3 фев 2026 | 18:37
• 3 фев 2026 | 18:37

Състезателите по бързо пързаляне с кънки Ерин Джаксън и бобслей Франк Дел Дука ще бъдат знаменосци на САЩ по време на церемонията на откриването на Олимпийските игри в Италия в петък, съобщава агенция Ройтерс. Двамата бяха избрани в гласуване от останалите американски олимпийци.

Джаксън е шампионка на 500 метра от Пекин, а Дел Дука, чието семейство е от италиански произход, не успя да запише подиум в отборните дисциплини по бобслей през 2022.

"За мен е изключителна чест да представям Съединените щати на международната сцена. Ще бъда там не само за мен, а за семейството ми, за съотборниците ми, за родния ми град и за всички хора в страната, които вярват в мощта на спорта", зави Джаксън, цитирана от Ройтерс.

Знаменосци на българската делегация ще бъдат фигуристката Александра Фейгин и биатлоностът Владимир Илиев.

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

