Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

  • 3 яну 2026 | 09:23
  • 599
  • 0
Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

Дени Авдия, син на легендарния баскетболист на Цървена звезда Зуфер Авдия, впечатли при победата на Портланд Трейл Блейзърс срещу Ню Орлиънс Пеликанс с 122:109 в мач от редовния сезон в НБА.

Израелският национал беше ключова фигура за отбора си през по-голямата част от срещата и записа 34 точки и 11 асистенции. Авдия през първото полувреме практически сам поддържаше Блейзърс в игра и отбеляза почти половината от точките на своя отбор във втората четвърт.

Ключовият момент настъпи в началото на последната част, когато Блейзърс с поредица от 17:7 достигнаха преднина от 20 точки. Освен Авдия, за Портланд се отличиха още Шейдън Шарп с 23 точки и Кейлъб Лав, който отбеляза 22 точки от пейката, включително шест тройки, с което изравни личния си рекорд. Тумани Камара добави 14 точки, докато Донован Клинган записа дабъл-дабъл с 11 точки и 15 борби, от които цели девет в нападение.

В загубилия отбор най-ефективен беше Зайън Уилямсън с 35 точки и осем борби, което е третият му пореден мач с поне 31 точки и най-доброто му представяне за сезона. Поради отсъствието на стандартните титуляри Трей Мърфи Трети, Дерик Куин, Хърбърт Джоунс и Садик Бей, Пеликанс дадоха повече игрово време на играчи от пейката. Джеремая Фърс отбеляза 18 точки, Джордан Пул 16, а Брайс Макгаунс 13.

Видео: Аделман се изказа за контузията на Никола Йокич

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се десет мача от НБА

Изиграха се десет мача от НБА

  • 3 яну 2026 | 08:05
  • 3006
  • 1
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 14612
  • 11
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха Анадолу Ефес в Турция

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха Анадолу Ефес в Турция

  • 2 яну 2026 | 20:46
  • 7213
  • 0
Играч на Черно море е MVP на месеца в Sesame НБЛ

Играч на Черно море е MVP на месеца в Sesame НБЛ

  • 2 яну 2026 | 20:16
  • 1479
  • 0
Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

  • 2 яну 2026 | 18:36
  • 1141
  • 0
Берое се раздели с американка

Берое се раздели с американка

  • 2 яну 2026 | 18:19
  • 775
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 15801
  • 286
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 5244
  • 3
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 2710
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 2628
  • 1
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 14612
  • 11
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 15106
  • 10