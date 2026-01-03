Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

Дени Авдия, син на легендарния баскетболист на Цървена звезда Зуфер Авдия, впечатли при победата на Портланд Трейл Блейзърс срещу Ню Орлиънс Пеликанс с 122:109 в мач от редовния сезон в НБА.

Израелският национал беше ключова фигура за отбора си през по-голямата част от срещата и записа 34 точки и 11 асистенции. Авдия през първото полувреме практически сам поддържаше Блейзърс в игра и отбеляза почти половината от точките на своя отбор във втората четвърт.

Deni Avdija did it all in the @trailblazers' road win over the Pelicans!



🏀34 PTS

🏀 11 AST

🏀 7 REB

🏀 3 3PM pic.twitter.com/12JbxY3gb1 — NBA (@NBA) January 3, 2026

Ключовият момент настъпи в началото на последната част, когато Блейзърс с поредица от 17:7 достигнаха преднина от 20 точки. Освен Авдия, за Портланд се отличиха още Шейдън Шарп с 23 точки и Кейлъб Лав, който отбеляза 22 точки от пейката, включително шест тройки, с което изравни личния си рекорд. Тумани Камара добави 14 точки, докато Донован Клинган записа дабъл-дабъл с 11 точки и 15 борби, от които цели девет в нападение.

В загубилия отбор най-ефективен беше Зайън Уилямсън с 35 точки и осем борби, което е третият му пореден мач с поне 31 точки и най-доброто му представяне за сезона. Поради отсъствието на стандартните титуляри Трей Мърфи Трети, Дерик Куин, Хърбърт Джоунс и Садик Бей, Пеликанс дадоха повече игрово време на играчи от пейката. Джеремая Фърс отбеляза 18 точки, Джордан Пул 16, а Брайс Макгаунс 13.

