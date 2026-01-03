Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Мъри влезе в обувките на Йокич и засипа коша на Кливланд, но не беше достатъчно

Мъри влезе в обувките на Йокич и засипа коша на Кливланд, но не беше достатъчно

  • 3 яну 2026 | 08:55
  • 118
  • 0
Мъри влезе в обувките на Йокич и засипа коша на Кливланд, но не беше достатъчно

Джамал Мъри изигра зрелищен мач, но Денвър без Никола Йокич и петима основни играчи не успя да победи Кливланд. Кавалиърс се възползваха от умората на Мъри през второто полувреме и стигнаха до победа със 113:108. Въпреки че отборът му загуби, Мъри с 34 точки беше най-резултатният играч в срещата.

Канадският гард беше неудържим през първите две четвъртини, отбелязвайки цели 28 точки с три асистенции само за 18 минути на паркета. Въпреки това през второто полувреме последва спад, отчасти поради умора, отчасти поради засилената защита на противника. Макар и да добави само шест точки Мъри завърши мача като топреализатор с 34 точки, седем асистенции и шест борби за 39 минути игра.

Пейтън Уотсън добави 21 точки, докато Тим Хардауей беше третият реализатор на отбора с 15. Дълго време обаче изключително Мъри носеше тима на гърба си, особено през първото полувреме.

От другата страна ролята на лидер пое Донован Мичъл, който завърши мача с 33 точки, шест борби и пет асистенции, парирайки по този начин страхотната игра на Мъри.

Това е трета загуба за Денвър в последните четири мача, а тепърва се очаква в следващите срещи да се усети отсъствието на ключови играчи като Никола Йокич, Йонас Валанчунас, Арън Гордън, Брус Браун и Камерън Джонсън.

Нъгетс в момента са на четвърто място в Западната конференция с баланс 23-11. Кливландот своя страна записа трета поредна победа и е с актив от 20 победи и 16 загуби.

