  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Елиът може да се озове в МЛС след престоя във Вила

Елиът може да се озове в МЛС след престоя във Вила

  • 3 яну 2026 | 03:40
  • 183
  • 0
Елиът може да се озове в МЛС след престоя във Вила

Американският Шарлът от Мейджър Лийг Сокър е заинтересован да придобие халфа на Астън Вила Харви Елиът, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

Според източника, американският клуб подготвя оферта за наем, но Елиът в момента не се интересува от тази опция и не обмисля преминаване в Мейджър Лийг Сокър на настоящия етап от кариерата си.

Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа
Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Този сезон англичанинът е изиграл седем мача за Астън Вила във всички турнири, като е отбелязал един гол.

Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът
Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

Харви Елиът се присъедини към клуба от Бирмингам от Ливърпул под наем през лятото на 2025 г. Договорът му е за един сезон и изтича през настоящия юни.

