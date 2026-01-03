Елиът може да се озове в МЛС след престоя във Вила

Американският Шарлът от Мейджър Лийг Сокър е заинтересован да придобие халфа на Астън Вила Харви Елиът, според вътрешен човек Фабрицио Романо.
Според източника, американският клуб подготвя оферта за наем, но Елиът в момента не се интересува от тази опция и не обмисля преминаване в Мейджър Лийг Сокър на настоящия етап от кариерата си.
Този сезон англичанинът е изиграл седем мача за Астън Вила във всички турнири, като е отбелязал един гол.
Харви Елиът се присъедини към клуба от Бирмингам от Ливърпул под наем през лятото на 2025 г. Договорът му е за един сезон и изтича през настоящия юни.