Елиът може да се озове в МЛС след престоя във Вила

Американският Шарлът от Мейджър Лийг Сокър е заинтересован да придобие халфа на Астън Вила Харви Елиът, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

🚨🇺🇸 Charlotte FC are prepared to offer Harvey Elliott the chance to play on loan in MLS until June.



Elliott, likely to return to Liverpool after being unused at Aston Villa on loan.



Decision up to the player. pic.twitter.com/6NaL9Fcmgg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

Според източника, американският клуб подготвя оферта за наем, но Елиът в момента не се интересува от тази опция и не обмисля преминаване в Мейджър Лийг Сокър на настоящия етап от кариерата си.

Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Този сезон англичанинът е изиграл седем мача за Астън Вила във всички турнири, като е отбелязал един гол.

Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

Харви Елиът се присъедини към клуба от Бирмингам от Ливърпул под наем през лятото на 2025 г. Договорът му е за един сезон и изтича през настоящия юни.