Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

12 млн. лв. е цената на успеха за българския волейбол през 2025 г. Това е точната сума, изхарчена за изминалите 12 месеца, в които мъжкият ни национален отбор стана втори в света, а девойките до 19 години триумфираха на световното първенство.

Селекционерът на мъжете - Джанлоренцо Бленджини, е с най-високата заплата, давана някога за селекционер на националния отбор.

Разкритията направи президентът на родната федерация - Любомир Ганев, в интервю за bTV.

"2025 г. беше годината на волейбола. Показахме, че когато всички гледаме в една посока - състезателите, щабът, ние като федерация, феновете, партньорите, които ни помагат, нещата могат да се получат. Eдна добре работеща федерация трябва да има партньор от петте основни бранша. Това са бетинг, банка, застраховател, телеком и енергийна компания. Все още нямаме банка, все още нямаме енергийна компания, имаме бетинг, имаме вече застраховател, с телеком работим и си партнираме, но все още нямаме такъв договор, какъвто ни се иска на нас"

Цената на успеха

"Нашето най-голямо богатство това са феновете. Мога да кажа смело, че помощта на държавата е много голяма. Винаги, каквото сме заявявали в бюджета, като ние заявяваме един бюджет, основно искаме някъде около 5 млн. лв. за подготовка, за всички неща, които са извън домакинските събития, които имаш. Обективно, от Министерството да дадат малко под 3 млн. лв. След това, опитваме да се намерим допълнително"

"В последните две години бюджетът на българската федерация по волейбол е над 10 млн. лв. Даже тази година, 2025-та, която мина, още не сме го сметнали, но сега сме близо 12 млн. лв., защото ние имаме 500 хил. долара награден фонд само от световното първенство. Това са близо 1 млн. лв. допълнително. Една голяма част от тези пари идват от нашите партньори. Идват от партньори, които ни помагат, които са повярвали в нас"

"Но за да стигнем дотук, ние почнахме да работим още преди 5 години и половина. Още когато през март 2020 г. встъпихме новият Управителен съвет, заедно с мен като председател, си поставихме една цел, че трябва да работим основно с младите. Трябва да разширим основата на пирамидата, да има повече фокус върху работата с младите, за да можем да им дадем възможност на тези млади състезатели да работят и да покажат след това, че вече могат да стигнат до големите първенства при мъже и при жени"

"Неслучайно за тези 5 години имаме 10 медала от световни и европейски първенства, 9 от които са при подрастващите и последният, който е основното първенство за мъжете. Наистина искам да похваля първо всички клубове, които тази стратегия, която направихме, я приеха, започнаха да работят по нея, защото състезателите израстват в клубовете"

"Искам да поздравя всички колеги от Управителния съвет, че взимахме най-правилните решения за българския волейбол. Всички тези служители, които работят във федерацията, без чиято ежедневна работа няма как тези неща да се получат. И естествено за всеотдайността на всички спортисти - тези, които са решили свободното време, което могат да имат със семейства, с приятели, с познати, да го жертват в името на волейбола"

С Бленджини към нови върхове

"Няма какво да крием възнаграждението, което решихме да подсигурим на Бленджини. Близо три пъти по-голямо от това, което сме дали на всеки друг треньор, който е бил преди това на неговото място. Но повярвахме в това, че той вижда какво трябва да се направи с отбора. Съответно, ние като федерация знаехме, че имаме един много добър материал, върху който трябва да се работи"

"Преговорите не бяха много дълги. Ние просто седнахме, казахме какви са нашите виждания. Знаете, имаме една единствена цел. Това е този отбор да се класира на олимпиадата в Лос Анджелис. Привличането на Бленджини, на този щаб, на всичко това, което направихме, ние го правихме точно с тази цел"

"Абсолютно всичко, което Бленджини поиска от нас, ние го подсигурихме. Мисля, че това е правилното, защото когато вземеш един специалист, нужно е да слушаш какво той иска, как той вижда нещата и ти да му дадеш всичко възможно, най-малко да видиш дали това, което той ти казва, е така или не"

"Направи един страхотен щаб и най-важното, той промени манталитета на тези момчета. Тези момчета, всяко едно от тях, повярвайте ми, аз бях с тях лятото, освен на финалите на световното първенство, имах няколко пъти възможност да присъствам, когато се готвеха за първите срещи, които направихме. Всеки един от тях изгаря да се докаже на игрището, да се докаже сам на себе си и те са един страхотен колектив, което е първата предпоставка да имаш силен отбор, защото много пъти ние сме имали добри състезатели, но не сме имали здрав отбор"

"Сега имаме точно това - един страхотен колектив, един страхотен отбор. Те са на 22 години и половина, бяха когато играехме на световното първенство, така че съм сигурен, че следващите 10 години този отбор ще постига винаги добри резултати. Не мога да кажа какви. Всички се надяваме за най-голямото, но за нас е важно, че видяхме, че пътят, по който сме тръгнали, е правилният"

България е волейбол

"Волейболът е и винаги е бил, и ще продължава да бъде моят живот. Всичко, което правя, и като състезател, което съм правил за волейбола и сега като ръководител на мен буквално ми доставя страхотно удоволствие. Аз се радвам като малко дете, както се радвах, когато играех волейбол"

"Нарочно не отидох на световното първенство от началото с отбора. Мислех да отида, но самата стратегия на Кико Бленджини беше отборът да е капсулиран, да не мисли за нищо друго, освен какво трябва да правим".

"Радвам се, че успяхме да запалим цяла България. Успяхме да изкараме хората по улиците и площадите да гледат волейболните мачове. Напълнихме душата на много хора. Аз съм изживявал нещо подобно през 1994 г. Само че не покрай футбола, защото тогава ние за първи път играхме в Световната лига. Ние също станахме четвърти"

"Много се радвам за това, което направихме сега. Мисля, че това ще остане най-добрата година за българския волейбол. Макар че аз съм оптимист и знам, че по-доброто тепърва предстои!", каза още силния човек в родния волейбол.

btvsport.bg