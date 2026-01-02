Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Италианската певица Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщават организаторите.
Паузини, една от най-признатите в международен мащаб италиански артистки, получава честта заради заслугата си музиката на страната да достигне до световната публика. В кариерата си, обхващаща повече от три десетилетия, италианката може да се похвали с награди „Грами“ и „Златен Глобус“, както и номинация за „Оскар“.
Церемонията по откриването на Игрите на италианска земя ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.
Създадено и продуцирано от Balich Wonder Studio, събитието ще включва изпълнения и на чуждестранни артисти като американската суперзвезда Марая Кери, наред с елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.
Луара Паузини „въплъщава концепцията за хармония“ - централната тема на церемонията, а музиката ѝ представлява пресечна точка между традицията и модерността, между италианските корени и международния поглед, се казва в изявлението на организаторите.
