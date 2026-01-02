Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

  • 2 яну 2026 | 18:30
  • 404
  • 1
Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Италианската певица Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщават организаторите.

Паузини, една от най-признатите в международен мащаб италиански артистки, получава честта заради заслугата си музиката на страната да достигне до световната публика. В кариерата си, обхващаща повече от три десетилетия, италианката може да се похвали с награди „Грами“ и „Златен Глобус“, както и номинация за „Оскар“.

Церемонията по откриването на Игрите на италианска земя ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Създадено и продуцирано от Balich Wonder Studio, събитието ще включва изпълнения и на чуждестранни артисти като американската суперзвезда Марая Кери, наред с елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Луара Паузини „въплъщава концепцията за хармония“ - централната тема на церемонията, а музиката ѝ представлява пресечна точка между традицията и модерността, между италианските корени и международния поглед, се казва в изявлението на организаторите.

Снимки: Gettyimages

