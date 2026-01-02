Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Италианската певица Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщават организаторите.

Music is Armonia. It spans generations and cultures. During the Opening Ceremony of Milano Cortina 2026, we will celebrate Italy and make the world fall in love.



Паузини, една от най-признатите в международен мащаб италиански артистки, получава честта заради заслугата си музиката на страната да достигне до световната публика. В кариерата си, обхващаща повече от три десетилетия, италианката може да се похвали с награди „Грами“ и „Златен Глобус“, както и номинация за „Оскар“.

Церемонията по откриването на Игрите на италианска земя ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Създадено и продуцирано от Balich Wonder Studio, събитието ще включва изпълнения и на чуждестранни артисти като американската суперзвезда Марая Кери, наред с елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Луара Паузини „въплъщава концепцията за хармония“ - централната тема на церемонията, а музиката ѝ представлява пресечна точка между традицията и модерността, между италианските корени и международния поглед, се казва в изявлението на организаторите.

