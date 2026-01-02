Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов: 2025 бе година на страшно много сбъднати мечти, но и на болки

  • 2 яну 2026 | 13:56
  • 107
  • 0

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов направи равносметка на изминалата 2025 г. чрез пост в социалните си медии.

През нея центърът стана световен вицешампион и влезе в Идеалния отбор на Мондиала.

В Полша стигна с Богданка (Люблин) до титлата и суперкупата, които са исторически първи за клуба.

С него триумфира и в евротурнира за купата на претендентите.

„Година пълна с емоции! Борба, надежда, упоритост, сълзи и смях. Прекалено много емоции, за да бъдат събрани в няколко снимки или кратко описание! Някое друго индивидуално отличие!… Страшно много сбъднати мечти! Но не бих искал да изпускам и моментите на болка и загуби. Загуби на игрището, загуби на близки хора, контузии и липсващо време със семейството. Уроци, научени и още чакащи да бъдат научени. Балансът винаги е тук, между хубаво и лошо… живот! 2025 г. беше невероятна БЛАГОДАРЯ!“, написа Алекс Грозданов.

