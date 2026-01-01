Опасността от изпадане накара Уест Хам да се развихри на трансферния пазар

Уест Хам е близо до това да финализира привличането на нападателя на Лацио Валентин Кастейянос. Според Фабрицио Романо, клубът от Премиър лийг ще подпише дългосрочен договор с аржентинския футболист. Сделката се оценява на 29 милиона евро.

През настоящия сезон в Серия "А" 27-годишният Кастейянос е взел участие в 11 мача, в които е отбелязал 2 гола и е направил 3 асистенции.

🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.



Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷



West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Той обаче няма да е единственото ново попълнение на "чуковете", които се намират в зоната на изпадащите. Лондончани ще купят голмайстора на Жил Висенте Пабло Фелипе за 24 млн. евро и преговарят с Фулъм за Адама Траоре.

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто познава отлично Траоре от съвместната им работа в Уулвърхамптън. Испанецът ще подсили лондончани под наем до края на сезона.