Опасността от изпадане накара Уест Хам да се развихри на трансферния пазар

Уест Хам е близо до това да финализира привличането на нападателя на Лацио Валентин Кастейянос. Според Фабрицио Романо, клубът от Премиър лийг ще подпише дългосрочен договор с аржентинския футболист. Сделката се оценява на 29 милиона евро.
През настоящия сезон в Серия "А" 27-годишният Кастейянос е взел участие в 11 мача, в които е отбелязал 2 гола и е направил 3 асистенции.
Той обаче няма да е единственото ново попълнение на "чуковете", които се намират в зоната на изпадащите. Лондончани ще купят голмайстора на Жил Висенте Пабло Фелипе за 24 млн. евро и преговарят с Фулъм за Адама Траоре.
Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто познава отлично Траоре от съвместната им работа в Уулвърхамптън. Испанецът ще подсили лондончани под наем до края на сезона.