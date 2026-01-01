Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини: Само България!

Джанлоренцо Бленджини: Само България!

  • 1 яну 2026 | 16:09
  • 1969
  • 1

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини - в говори в специално интервю.

Постоянство, смирение и много работа. Това е формулата на италианския специалист по пътя на България към голямата мечта тази година – eвропейското първенство през септември, на което страната ни е домакин.

2025 година ще остане паметна за българския волейбол. Националите стигнаха до подножието на световния връх и отново накараха феновете да мечтаят.

"2025-а беше наистина много хубава година. Преживяхме много емоции, но най-вълнуващото беше да знаем, че сме подарили усмивки, вълнение и щастие на всички хора, които ни обичат, на всички, които ни следваха и които ни тласнаха към този резултат – една стъпка към нашата голяма мечта", каза селекционерът пред bTV.

След успехите обаче идва и още по-голямо предизвикателство. Пътят напред минава през постоянство и много работа.

"Знаем, че за да продължим по пътя към голямата мечта, трябва да запазим същото отношение, същата нагласа. Да продължим да бъдем смирени и да работим здраво. Знаем, че ще става все по-трудно, но нямаме търпение да се върнем на игрището и да продължим – стъпка по стъпка – нашия път".

През 2026-а България ще бъде домакин на европейското първенство по волейбол: "Искам да пожелая на всички от сърце една 2026-а година преди всичко с много здраве, с мир, без войни, и най-вече – с много волейбол. Честита 2026-та година и "Само България!".

Първият мач на националите пред родната публика в "Арена София" е на 9 септември срещу тима на Северна Македония.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

2025 - историческа и най-успешна година за българския волейбол

2025 - историческа и най-успешна година за българския волейбол

  • 31 дек 2025 | 16:14
  • 3657
  • 3
Пиаченца се справи с Модена и продължава за Купата на Италия

Пиаченца се справи с Модена и продължава за Купата на Италия

  • 31 дек 2025 | 01:21
  • 1388
  • 0
Верона на полуфинал за Купата на Италия

Верона на полуфинал за Купата на Италия

  • 31 дек 2025 | 00:43
  • 2268
  • 0
Влади Гърков с 11 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Влади Гърков с 11 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

  • 31 дек 2025 | 00:27
  • 1757
  • 0
Супер Вени Антов заби 23 точки, Туркоа с драматична победа във Франция

Супер Вени Антов заби 23 точки, Туркоа с драматична победа във Франция

  • 30 дек 2025 | 23:51
  • 2977
  • 0
Алекс Николов с 16 точки, Перуджа детронира Лубе за Купата на Италия

Алекс Николов с 16 точки, Перуджа детронира Лубе за Купата на Италия

  • 30 дек 2025 | 23:37
  • 20014
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11590
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10267
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29819
  • 149
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22238
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17173
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11870
  • 12