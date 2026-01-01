Джанлоренцо Бленджини: Само България!

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини - в говори в специално интервю.

Постоянство, смирение и много работа. Това е формулата на италианския специалист по пътя на България към голямата мечта тази година – eвропейското първенство през септември, на което страната ни е домакин.

2025 година ще остане паметна за българския волейбол. Националите стигнаха до подножието на световния връх и отново накараха феновете да мечтаят.

"2025-а беше наистина много хубава година. Преживяхме много емоции, но най-вълнуващото беше да знаем, че сме подарили усмивки, вълнение и щастие на всички хора, които ни обичат, на всички, които ни следваха и които ни тласнаха към този резултат – една стъпка към нашата голяма мечта", каза селекционерът пред bTV.

След успехите обаче идва и още по-голямо предизвикателство. Пътят напред минава през постоянство и много работа.

"Знаем, че за да продължим по пътя към голямата мечта, трябва да запазим същото отношение, същата нагласа. Да продължим да бъдем смирени и да работим здраво. Знаем, че ще става все по-трудно, но нямаме търпение да се върнем на игрището и да продължим – стъпка по стъпка – нашия път".

През 2026-а България ще бъде домакин на европейското първенство по волейбол: "Искам да пожелая на всички от сърце една 2026-а година преди всичко с много здраве, с мир, без войни, и най-вече – с много волейбол. Честита 2026-та година и "Само България!".

Първият мач на националите пред родната публика в "Арена София" е на 9 септември срещу тима на Северна Македония.

