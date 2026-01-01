Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

Стивън Стамкос отбеляза своя 600-ти гол в кариерата, за да поведе Нашвил към победа с 4:2 над Вегас Голдън Найтс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Стамкос изравни резултата на 2:2 и стана 22-ият играч в историята на НХЛ, достигнал кота 600, и първият, откакто Сидни Кросби постигна това постижение на 23 ноември 2024 г. Това беше 12-ият гол на Стамкос в 14 мача в рамките на месец декември и 18-ият му за сезона.

Ник Пербикс, Рийд Шефер и Майкъл Бънтинг също се разписаха за Нaшвил, който спечели за пети път в последните си шест мача. Вратарят Юстус Анунен направи 29 спасявания за успеха.

Марк Стоун и Бен Хътън отбелязаха головете за Вегас, който загуби третия си пореден мач и шестия от последните седем мача.