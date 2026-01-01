Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

  • 1 яну 2026 | 10:54
  • 414
  • 0
Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

Стивън Стамкос отбеляза своя 600-ти гол в кариерата, за да поведе Нашвил към победа с 4:2 над Вегас Голдън Найтс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Стамкос изравни резултата на 2:2 и стана 22-ият играч в историята на НХЛ, достигнал кота 600, и първият, откакто Сидни Кросби постигна това постижение на 23 ноември 2024 г. Това беше 12-ият гол на Стамкос в 14 мача в рамките на месец декември и 18-ият му за сезона.

Ник Пербикс, Рийд Шефер и Майкъл Бънтинг също се разписаха за Нaшвил, който спечели за пети път в последните си шест мача. Вратарят Юстус Анунен направи 29 спасявания за успеха.

Марк Стоун и Бен Хътън отбелязаха головете за Вегас, който загуби третия си пореден мач и шестия от последните седем мача.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

  • 31 дек 2025 | 18:58
  • 3036
  • 1
Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 18:12
  • 1841
  • 0
Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 15:31
  • 2251
  • 2
Монреал се наложи срещу Флорида след решителни голове на Ник Сузуки

Монреал се наложи срещу Флорида след решителни голове на Ник Сузуки

  • 31 дек 2025 | 11:46
  • 1169
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 31 дек 2025 | 11:06
  • 1817
  • 0
Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

  • 30 дек 2025 | 14:16
  • 2395
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4502
  • 1
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10851
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16690
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3462
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1893
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10654
  • 13