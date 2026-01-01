Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 410
  • 0
Резултати от НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Вашингтон - НЙ Рейнджърс - 6:3
Лас Вегас - Нешвил - 2:4
Анахайм - Тампа Бей - 3:4 след продължения
Сан Хосе - Минесота - 4:3 след дузпи
Детройт - Уинипег - 2:1
Кълъмбъс - Ню Джърси - 2:3
Далас - Бъфало - 1:4
Колорадо - Сейнт Луис - 6:1
Калгари - Филаделфия - 5:1
Едмънтън - Бостън - 2:6

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Детройт 51 точки, Тампа Бей 49, Монреал 48
Столична дивизия: Каролина 51, Ню Йорк Айлъндърс 48, Филаделфия 47

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 67, Далас 57, Минесота 55
Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 46, Вегас 45, Анахайм 44.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

  • 31 дек 2025 | 18:58
  • 3036
  • 1
Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 18:12
  • 1841
  • 0
Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 15:31
  • 2251
  • 2
Монреал се наложи срещу Флорида след решителни голове на Ник Сузуки

Монреал се наложи срещу Флорида след решителни голове на Ник Сузуки

  • 31 дек 2025 | 11:46
  • 1169
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 31 дек 2025 | 11:06
  • 1817
  • 0
Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

  • 30 дек 2025 | 14:16
  • 2395
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4498
  • 1
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10841
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16682
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3461
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1893
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10651
  • 13