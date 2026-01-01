Резултати от НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Вашингтон - НЙ Рейнджърс - 6:3

Лас Вегас - Нешвил - 2:4

Анахайм - Тампа Бей - 3:4 след продължения

Сан Хосе - Минесота - 4:3 след дузпи

Детройт - Уинипег - 2:1

Кълъмбъс - Ню Джърси - 2:3

Далас - Бъфало - 1:4

Колорадо - Сейнт Луис - 6:1

Калгари - Филаделфия - 5:1

Едмънтън - Бостън - 2:6

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Детройт 51 точки, Тампа Бей 49, Монреал 48

Столична дивизия: Каролина 51, Ню Йорк Айлъндърс 48, Филаделфия 47

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо 67, Далас 57, Минесота 55

Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 46, Вегас 45, Анахайм 44.