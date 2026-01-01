Резултати от НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Вашингтон - НЙ Рейнджърс - 6:3
Лас Вегас - Нешвил - 2:4
Анахайм - Тампа Бей - 3:4 след продължения
Сан Хосе - Минесота - 4:3 след дузпи
Детройт - Уинипег - 2:1
Кълъмбъс - Ню Джърси - 2:3
Далас - Бъфало - 1:4
Колорадо - Сейнт Луис - 6:1
Калгари - Филаделфия - 5:1
Едмънтън - Бостън - 2:6
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Детройт 51 точки, Тампа Бей 49, Монреал 48
Столична дивизия: Каролина 51, Ню Йорк Айлъндърс 48, Филаделфия 47
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 67, Далас 57, Минесота 55
Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 46, Вегас 45, Анахайм 44.