Джъстин Гейджи: Харесва ми колко уплашен ще бъда в битка с Илия Топурия

Джъстин Гейджи е наясно, че шампионът на UFC в лека категория Илия Топурия няма да бъде лесна задача за преодоляване.

Но първо Гейджи (26-5 MMA, 9-5 UFC) ще трябва да се справи с Пади Пимблет (23-3 MMA, 7-0 UFC) в мач за временната титла в лека категория на UFC 324. Срещата ще се проведе на 24 януари в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас, като се очаква победителят да се изправи срещу Топурия в дуел за обединяване на поясите.

В момента Топурия (17-0 MMA, 9-0 UFC) си е взел почивка от спорта по лични причини. Ако обаче Гейджи се изправи срещу непобедения шампион, той знае, че го очаква сериозно предизвикателство.

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

„Трябва да се доверя на инстинктите си от точка А до точка Б“, заяви Гейджи пред ESPN Deportes относно евентуален двубой с Топурия. „Трябва да вярвам на интуицията си, на способността си да преценявам дистанция и време и просто да бъда там. Този спорт е толкова луд, всичко може да се случи. Има причина всички да сме на ръба на седалките си при всяка битка, защото всичко може да се случи във всеки един момент.“

„Така че всичко се свежда до това да не правя грешки срещу боец като него. Да не поемам удари от дясната му ръка, да не влизам в обсега на дясната му ръка. Неговото ляво кроше и комбинация от два-три удара е една от най-добрите, които съм виждал в този спорт. Това е красиво предизвикателство и обичам колко уплашен ще бъда“, добави той.

Гейджи е наясно с огромния интерес около потенциален мач между Пимблет и Топурия, особено след като двамата се изправиха лице в лице след спечелването на титлата от Топурия на UFC 317. Гейджи обаче има други планове.

Илия Топурия: Къде е Пади Пимблет сега?

„Трябва да спечеля, ще трябва да разваля плановете. Не знам дали UFC го иска, знам, че феновете вероятно искат Пади и Илия, както искаха Тони (Фъргюсън) и Хабиб (Нурмагомедов), а аз ще прецакам всичко. Това е моята работа.“