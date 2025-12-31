Популярни
Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

  31 дек 2025
Американецът Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра свободен стил в Тоблах, който бе трети кръг от 20-ото издание на веригата "Тур дьо ски".

За американския скибегач това бе втора победа в кариерата в старт за Световната купа, като той успя да измине дистанцията за 9 минути и 35.4 секунди. Втори на две десети от секундата завърши австриецът Бенямин Мозер, а челната тройка се затвори на точно 9 минути и 36 секунди от норвежеца Ларс Хеген.

Суперзвездата на световното ски бягане Йоханес Клаебо даде най-добро време в трета серия от състезанието, но това му стигна само за 12-ото място в крайното класиране.

Българинът Симеон Деянов също взе участие в състезанието и завърши на 71-во място, на 27.5 секунди от победителя Шумахер.

В класирането в "Тур дьо ски" след три от общо шест състезания води Клаебо с време от 33 минути и 30 секунди. Втори на 45 секунди зад него е Ларс Хеген, а трети на 57 секунди се движи друг норвежец - Харалд Амундсен. Шумахер е шести на 1:09 минути зад Клаебо.

Клаебо е лидер и в генералното класиране за Световната купа с 857 точки, пред Амундсен с 678 и Матис Стенсхаген (Норвегия) с 514.

По-късно днес е стартът в същата дисциплина при жените, а "Тур дьо ски" продължава в четвъртък с преследването на 20 километра в Тоблах.

