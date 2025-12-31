Първи сезон при мъжете: Къде започва 2026 за Иван Иванов и Александър Василев?

През 2026-а българските фенове на тениса ще следят с огромен интерес първия сезон в мъжкия тенис на българските таланти Иван Иванов и Александър Василев, които завършват 2025-а като №1 и №3 при юношите. При Василев поради възрастта бе ясно, че оттук насетне ще играе изцяло при професионалистите, докато при Иванов става дума за решение, че няма смисъл да продължава с мачове срещу връстниците си.

Разбира се, и двамата вече имат досег до мъжкия тенис, като могат да се похвалят и с първите си успехи в това отношение – 17-годишният Иванов спечели ITF титла в Унгария, а Василев игра финал в София, като освен това записа и победа на ниво Чалънджър.

Какво предстои за двамата в началото на 2026?

Още в първата седмица на новия сезон двамата тийнейджъри са заявили участие в турнири от ITF тура, в които влизат директно в основната схема на база на ранкинга си при юношите. Това ще важи за всеки един ITF, на който те имат желание да играят през 2026-а, а освен това ще имат възможност да играят директно и в 10 турнира от категории Чалънджър 50 и 75.

За световния шампион при юношите началото на сезона ще бъде на домашна територия – в академията на Рафа Надал, в която той тренира и живее в последните години. По традиция академията е домакин на ITF турнири през януари, които са с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванов е заявил участие в двете надпревари на хард – между 5 и 11 януари, както и между 12 и 18 януари.

За Василев пък началото на сезона ще бъде на М15 в Осло – турнир, който ще се проведе на хард в зала.

Със сигурност и за двамата голямата цел е оптимална подготовка за това, което предстои през февруари – плейоф за влизане в Световната група на Купа Дейвис. Съперник е Белгия, а мачовете ще се играят в зала „Колодрума“ в Пловдив.

tenniskafe.com