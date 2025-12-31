Царукян и Шара Булет с равенство в граплинг двубой

Водещият претендент в леката категория на UFC Арман Царукян се изправи срещу Шара Магомедов, изгряваща звезда в средната дивизия на организацията, в граплинг мач, който се проведе във вторник по време на събитие на Hype FC в Ереван, Армения.

Царукян не разочарова родната си публика, демонстрирайки елитния си граплинг срещу Шара Булет. Една минута преди края на еднорундовия двубой Царукян вдигна по-едрия Магомедов от земята и го повали на тепиха с хвърляне с амплитуда.

Това беше вторият тейкдаун в мача за Царукян, който доминираше през по-голямата част от срещата. Магомедов, известен предимно със своите страйкинг умения, се защитаваше доколкото можеше, но освен този случай, беше свален на земята още веднъж по-рано в двубоя.

Срещата не беше оценявана от съдии и официално завърши наравно, въпреки очевидното предимство на Царукян.

Царукян и Магомедов очакват първите си битки в UFC за 2026 г. Царукян записа доминираща победа със събмишън над Дан Хукър в главното събитие на UFC Катар и се стреми към мач за титлата в лека категория в близко бъдеще. Междувременно Шара Булет наскоро се възстанови от първата си загуба в ММА с победа с решение над Марк-Андре Барио на UFC Abu Dhabi.

За Царукян това е пето участие в граплинг състезание през 2025 г. Преди по-малко от две седмици той записа победа над Мехди Байдулаев, а по-рано през годината надделя и над Бенсън Хендерсън, Патрики Питбул и Макашарип Зайнуков.

Царукян ще се изправи срещу шампион на PFL в борчески дуел