  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Предвождани от феноменалния Ленард, Клипърс разгромиха Кингс

Предвождани от феноменалния Ленард, Клипърс разгромиха Кингс

  • 31 дек 2025 | 09:55
  • 1551
  • 0
Предвождани от феноменалния Ленард, Клипърс разгромиха Кингс

Лос Анджелис Клипърс, воден от намиращия се в изключителна форма Кауай Ленард, надигра категорично Сакраменто Кингс със 131:90, удължавайки победната си серия до пет поредни успеха. Това позволи на отбора да се отдалечи от последните места в Западната конференция на НБА.

След разгромната победа с 41 точки разлика Клипърс подобриха баланса си до 11-21. Ленард беше абсолютният герой, завършвайки мача с 33 точки, 5 борби и 5 асистенции. Това негово представяне дойде, след като в неделя той отбеляза рекордните си 55 точки при победата над Детройт Пистънс. Така Ленард е постигал средно по 37,8 точки в последните пет мача. Достойни негови поддръжници бяха Джеймс Хардън с 21 точки и 5 асистенции, и Джон Колинс, който добави 16 точки и 5 борби.

В същото време Сакраменто Кингс продължава проблемното си представяне и с баланс 8-25 е на предпоследното място на Запад. Единственият играч, който успя да се отличи от отбора на Сакраменто, беше новобранецът Ник Клифърд, който отбеляза 18 точки със 7/12 стрелби от игра. Максим Рейно и Ръсел Уестбрук вкараха по 12 за Кингс.

Клипърс не оставиха почти никакво съмнение от самото начало. Те водеха с 34:20 след първата четвърт, а до почивката разликата набъбна на 36 точки - 70:43. Те стреляха с 57,1% от игра през втората четвърт, като отбелязаха 39 точки, като Леонард реализира 18 от тях. Леонард наниза 30 точки през първите тричетвърти, след които Клипърс водеха със 100:71 и по този начин си осигуриха спокойствие в края. Сакраменто стреляха с 41% успеваемост от игра. Клипърс допуснаха само четири грешки, принуждавайки Кингс да направят 19 грешки, които те превърнаха в 28 точки.

