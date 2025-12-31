Пистънс "развалиха" партито на Леброн, надвивайки Лейкърс в Лос Анджелис

Детройт Пистънс не показаха никакво милосърдие на 41-вия рожден ден на Леброн Джеймс и надвиха убедително Лос Анджелис Лейкърс като гости със 128:106, оставяйки у Краля горчив вкус в един специален за него ден.

Водени от невероятния Кейд Кънингам, Пистънс доминираха на паркета и се завърнаха към победите след две поредни загуби, подобрявайки баланса си до 24-8.

Кънингам направи страхотно представяне и за 33 минути игра записа с 27 точки, 11 асистенции, 5 борби и 5 откраднати топки, въпреки че допусна 5 грешки.

Въпреки че срещата беше белязана от притеснения за контузията на Тобиас Харис, който напусна рано, останалите играчи на Детройт се справиха отлично. Маркъс Сасър допринесе значително, влизайки от пейката с 19 точки, докато Азая Стюарт и Джейлън Дюрън добавиха съответно 15 и 14 точки.

От страна на победените, празнуващият Леброн Джеймс се ограничи до 17 точки с нисък процент на стрелба (6/17 от игра), като също така имаше 4 борби и 4 асистенции. Топ реализатор за Лейкърс беше Лука Дончич, който отбеляза 30 точки и направи 11 асистенции, но 8-те му грешки струваха скъпо на отбора му.