Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пистънс "развалиха" партито на Леброн, надвивайки Лейкърс в Лос Анджелис

Пистънс "развалиха" партито на Леброн, надвивайки Лейкърс в Лос Анджелис

  • 31 дек 2025 | 09:15
  • 250
  • 0
Пистънс "развалиха" партито на Леброн, надвивайки Лейкърс в Лос Анджелис

Детройт Пистънс не показаха никакво милосърдие на 41-вия рожден ден на Леброн Джеймс и надвиха убедително Лос Анджелис Лейкърс като гости със 128:106, оставяйки у Краля горчив вкус в един специален за него ден.

Водени от невероятния Кейд Кънингам, Пистънс доминираха на паркета и се завърнаха към победите след две поредни загуби, подобрявайки баланса си до 24-8.

Кънингам направи страхотно представяне и за 33 минути игра записа с 27 точки, 11 асистенции, 5 борби и 5 откраднати топки, въпреки че допусна 5 грешки.

Въпреки че срещата беше белязана от притеснения за контузията на Тобиас Харис, който напусна рано, останалите играчи на Детройт се справиха отлично. Маркъс Сасър допринесе значително, влизайки от пейката с 19 точки, докато Азая Стюарт и Джейлън Дюрън добавиха съответно 15 и 14 точки.

От страна на победените, празнуващият Леброн Джеймс се ограничи до 17 точки с нисък процент на стрелба (6/17 от игра), като също така имаше 4 борби и 4 асистенции. Топ реализатор за Лейкърс беше Лука Дончич, който отбеляза 30 точки и направи 11 асистенции, но 8-те му грешки струваха скъпо на отбора му.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 23:43
  • 8066
  • 0
Йокич ще отсъства поне четири седмици поради контузия

Йокич ще отсъства поне четири седмици поради контузия

  • 30 дек 2025 | 21:03
  • 1153
  • 1
Локомотив Пловдив се раздели с един от чужденците си

Локомотив Пловдив се раздели с един от чужденците си

  • 30 дек 2025 | 19:30
  • 2986
  • 1
Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 18:41
  • 1559
  • 0
Кой къде завърши годината в НБЛ

Кой къде завърши годината в НБЛ

  • 30 дек 2025 | 18:33
  • 922
  • 1
Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

  • 30 дек 2025 | 18:11
  • 3634
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 1816
  • 3
Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3116
  • 7
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 602
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 15245
  • 3
Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 32877
  • 135
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 24233
  • 26