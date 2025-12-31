Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Селтикс превзеха Юта с главен герой Уайт

Селтикс превзеха Юта с главен герой Уайт

  • 31 дек 2025 | 10:25
  • 879
  • 0
Селтикс превзеха Юта с главен герой Уайт

Бостън Селтикс измъкна победа като гости на Юта Джаз със 129:119, благодарение на историческо представяне на Дерик Уайт, който направи чудеса на паркета в "Делта Център".

Гардът на „Келтите“ изигра един от най-невероятните мачове в кариерата си, не само заради отбелязаните 27 точки, но най-вече заради невероятния си принос в защита. Американецът записа седем чадъра, постижение, което е личен рекорд и на което биха завидели дори и на най-добрите центрове в лигата.

Уайт отбеляза 13 от своите 27 точки в последната четвърт, извеждайки отбора си до 20-а победа за сезона (баланс 20-12). Статистиката му беше впечатляваща, като той завършви двубоя с 6/6 за две точки, 2/10 за три точки, 9/9 от наказателната линия, 7 борби, 6 асистенции, 7 чадъра и само една грешка за 36 минути на паркета.

Достоен негов съотборник беше Джейлън Браун с 23 точки и 10 асистенции, докато Анфърни Саймънс и Пейтън Причард също допринесоха значително с 20 и 18 точки съответно.

От страна на Юта Джаз, отличното представяне на Кейонте Джордж, който записа 37 точки, се оказа недостатъчно. Добро представяне имаха също Юсуф Нуркич (26 точки, 8 борби, 8 асистенции) и Лаури Марканен (22 точки, 9 борби).

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 23:43
  • 8303
  • 0
Йокич ще отсъства поне четири седмици поради контузия

Йокич ще отсъства поне четири седмици поради контузия

  • 30 дек 2025 | 21:03
  • 1229
  • 1
Локомотив Пловдив се раздели с един от чужденците си

Локомотив Пловдив се раздели с един от чужденците си

  • 30 дек 2025 | 19:30
  • 3287
  • 1
Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 18:41
  • 1669
  • 0
Кой къде завърши годината в НБЛ

Кой къде завърши годината в НБЛ

  • 30 дек 2025 | 18:33
  • 984
  • 1
Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

  • 30 дек 2025 | 18:11
  • 3791
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3914
  • 32
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 5041
  • 46
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 3374
  • 3
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 703
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 21541
  • 5
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 26601
  • 41