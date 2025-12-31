Селтикс превзеха Юта с главен герой Уайт

Бостън Селтикс измъкна победа като гости на Юта Джаз със 129:119, благодарение на историческо представяне на Дерик Уайт, който направи чудеса на паркета в "Делта Център".

Гардът на „Келтите“ изигра един от най-невероятните мачове в кариерата си, не само заради отбелязаните 27 точки, но най-вече заради невероятния си принос в защита. Американецът записа седем чадъра, постижение, което е личен рекорд и на което биха завидели дори и на най-добрите центрове в лигата.

Уайт отбеляза 13 от своите 27 точки в последната четвърт, извеждайки отбора си до 20-а победа за сезона (баланс 20-12). Статистиката му беше впечатляваща, като той завършви двубоя с 6/6 за две точки, 2/10 за три точки, 9/9 от наказателната линия, 7 борби, 6 асистенции, 7 чадъра и само една грешка за 36 минути на паркета.

Derrick White just tied the NBA record for blocks in a game as a guard



Here are the 7 blocks he was credited for tonight 😳



Also dropped 27-7-6 https://t.co/NlglUNBPQm pic.twitter.com/BVlxtXEbw4 — Dynatyze Fantasy Sports (@Dynatyze) December 31, 2025

Достоен негов съотборник беше Джейлън Браун с 23 точки и 10 асистенции, докато Анфърни Саймънс и Пейтън Причард също допринесоха значително с 20 и 18 точки съответно.

От страна на Юта Джаз, отличното представяне на Кейонте Джордж, който записа 37 точки, се оказа недостатъчно. Добро представяне имаха също Юсуф Нуркич (26 точки, 8 борби, 8 асистенции) и Лаури Марканен (22 точки, 9 борби).