Тройка на Еджкъмб в последните секунди донесе на 76ърс победа над Гризлис в продължението

Баскетболистите на Филаделфия 76ърс отпразнуваха важна победа като гости срещу Мемфис Гризлис, надделявайки със 139:136 в мач, който се реши след продължение.

Двубоят започна с вихрено темпо, като и двата отбора наблегнаха на атаката. Първата четвърт завърши с малка преднина от четири точки за Гризлис (34:30), докато до почивката Сиксърс бяха изравнили резултата (72:72).

През второто полувреме темпото на отбелязване на точки леко спадна, но нито един отбор не успя да изгради сигурна преднина. Четвъртата част завари двата отбора при равен резултат, което неизбежно доведе мача до допълнителните пет минути.

VJ EDGECOMBE GAME-WINNER IN OT 🚨 pic.twitter.com/bcsYP1J4WT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 31, 2025

В продълженията Гризлис показаха признаци на липса на концентрация в ключови моменти. Няколко пропуснати атаки и грешки дадоха възможност на Сиксърс да поведат. Победата за отбора на Джоел Ембийд беше "запечатана" с решителна тройка от новобранеца Ви Джей Еджкъмб , който 1.7 секунди преди сирената оформи крайния резултат 139:136. Еджкъмб завърши мача 25 точки, а Тайриз Макси и Джоел Ембиид бяха най-резултатни за победителите с по 34 точки.