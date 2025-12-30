Четири гола, три дузпи и равенство между Уест Хам и Брайтън

Уест Хам и Брайтън не се победиха в срещата помежду си от 19-ия крът на Премиър лийг. Двубоят на "Лондон Стейдиъм" завърши при резултат 2:2, като предложи доста вълнения за феновете на двата тима, като освен четирите гола, имаше отсъдени и три дузпи - две реализирани и една пропусната. Домакините на два пъти повеждаха с голове на Джаръд Боуен в 10-ата и Лукас Пакета в 45-ата минута от дузпа, но гостите и двата пъти изравняваха чрез Дани Уелбек от дузпа в 32-рата минута и Джоел Велтман в 61-вата минута.

Уест Хам откри резултата в 10-ата минута. Джаред Боуен бе изведен на скорост, отскубна се зад защитата и хладнокръвно реализира за 1:0.

Брайтън обаче изравни от дузпа в 32-рата минута. Макс Тилман извърши нарушение срещу Якуба Минте в наказателното поле, а Дани Уелбек бе точен от бялата точка.

В 36-ата минута гостите получиха и втора дузпа, този път за задържане на Лукас Пакета срещу Люис Дънк. Отново Уелбек се нае да изпълни наказателния удар, но този път стреля в дясната греда.

Уест Хам също получи дузпа в добавеното време на първата част. Тя бе отсъдена за игра с ръка на Люис Дънк, който спря удар към вратата, а Лукас Пакета отбеляза наказателния удар за 2:1.

Брайтън обаче отново се върна в мача в 61-вата минута, когато Джоел Велтман се разписа отблизо след корнер и лоша намеса на вратаря Алфонс Ареола.

Това равенство обаче не бе най-желаният резултат и от двата тима. Уест Хам продължи серията си без победа, която набъбна на 8 поредни мача. Отборът остава в опасната зона на 18-ото място с 14 точки.

Брайтън също е в серия от 6 мача без победа, но се намира по-нагоре в таблицата на 14-тото място с 25 точки.

Снимки: Gettyimages