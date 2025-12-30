Йокич ще отсъства поне четири седмици поради контузия

Популярни
  • 30 дек 2025 | 21:03
  • 392
  • 1
Никола Йокич ще пропусне четири седмици, което със сигурност е причина Денвър Нъгетс да въздъхнат с облекчение, тъй като връзките му не са били увредени.

Суперзвездният център на Нъгетс е диагностициран с хиперекстензирано ляво коляно, съобщи отборът във вторник, добавяйки, че трикратният MVP ще бъде прегледан отново след четири седмици.

Това е очевиден удар за вече оскъдните Нъгетс, но не е проблем, който ще сложи край на сезона, нито такъв, който би изисквал хирургическа намеса. Ако Йокич пропусне един месец, това означава, че ще бъде отсъстващ за около 16 мача, но може да играе отново преди Мача на звездите на НБА през февруари.

Йокич е с Денвър Нъгетс от 2015 г. Той е шампион на НБА и MVP на финалите през 2023 г. Този сезон центърът е изиграл 32 мача в редовния сезон, със средно 29,6 точки, 12,2 борби и 11,0 асистенции.

