  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Форест отново е твърде близо до "опасната зона" след загуба от Евертън

  • 30 дек 2025 | 23:22
  • 246
  • 0
Отборът на Нотингам Форест приключи 2025 г. с трето поредно поражение, след като отстъпи у дома на "Сити Граунд" с 0:2 от тима на Евертън в срещата от 19-ия кръг на английската Премиър лийг.

Така момчетата от града на Робин Худ останаха непосредствено над зоната на изпадащите със само четири точки пред първия под чертата Уест Хам.

"Карамелите" пък не просто се изкачиха в горната половина на таблицата, а вече са на само 4 точки от топ 4 на класирането и за първи път от много време имат реален шанс да се борят участие в европейските клубни турнири.

Гостите вкараха по един гол през двете полувремена. Джеймс Гарнър изведе момчетата от града на Бийтълс в 19-ата минута, а в 79-ата Тиерно Бари оформи крайния резултат, като Гарнър се превърна в абсолютен герой за своите, тъй като асистира за второто попадение.

