Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

Отборът на Черно море Тича събра над 1000 плюшени играчки, които ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение, научи Sportal.bg.

Това се случи след първия съдийски сигнал на мача на "моряците" с Рилски спортист, когато към игрището в зала "Конгресна" на ДКС полетяха играчките от трибуните.

Видеа със страхотния момент в спортното съоръжение се завъртяха из социалните мрежи, като станаха абсолютен хит.

Черно море Тича завърши годината с успех, побеждавайки със 77-73 Рилецо.

Снимки: НБЛ и Черно море Тича - Фейсбук