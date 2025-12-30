Черно море събра сериозен брой играчки за деца в неравностойно положение

Отборът на Черно море Тича събра над 1000 плюшени играчки, които ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение, научи Sportal.bg.
Това се случи след първия съдийски сигнал на мача на "моряците" с Рилски спортист, когато към игрището в зала "Конгресна" на ДКС полетяха играчките от трибуните.
Видеа със страхотния момент в спортното съоръжение се завъртяха из социалните мрежи, като станаха абсолютен хит.
Черно море Тича завърши годината с успех, побеждавайки със 77-73 Рилецо.
Снимки: НБЛ и Черно море Тича - Фейсбук