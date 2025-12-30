Босненската блондинка, която завъртя главата на Анри

Легендарният футболист Тиери Анри, един от най-великите реализатори в историята на световния футбол, наскоро беше удостоен с награда за цялостно творчество от Би Би Си.

48-годишният любимец на феновете във Франция уважи церемонията в компанията на любимата си Андреа Раячич и децата им.

Награда за цялостно творчество

Анри има невероятна футболна кариера зад гърба си, в която успя да спечели почти всичко, което можеше, а най-добрите си дни прекара, играейки за Арсенал и Барселона. Освен това, той остави незаличима следа с екипа на френския национален отбор, а след като приключи състезателната си кариера, реши да се посвети на треньорската професия.

В последно време Тиери работи предимно като футболен анализатор в Англия и е част от предаване на CBS за Шампионската лига, което се превърна в едно от най-популярните сред спортната общност.

Ето обаче кой го чака у дома.

От Сараево до звезден статус

Андреа Раячич е родена в Сараево през 1986 г. и произхожда от уважавано семейство – майка й Татяна е професор по руски език, а баща й Небойша е уважаван пластичен хирург, който днес ръководи Клиниката по пластична и реконструктивна хирургия в Кувейт, където Андреа и сестра й Йована завършват гимназия. По-късно двете завършват образованието си със специалност “Мениджмънт” в САЩ.

Въпреки че медиите често я определят като модел, самата Андреа подчертава, че не се занимава с това, както и че тя и сестра й са завършили икономическо образование отвъд Океана и медийните заглавия, свързани с модата, не са й приятни.

Как започва любовта й с Анри?

Любовната история между Андреа и Тиери е едновременно романтична и неочаквана. Двойката се запознава през лятото на 2008 г. в Испания, където босненката е на гости на сестра си. Този период е повратна точка за родения в Юлис, Франция бивш нападател. Следва бурен период и развод с тогавашната си съпруга, британския модел Клеър Мари, той започва нова връзка с Андреа.

„Семейството ми дава баланс. То ме държи здраво стъпил на земята“, споделя първият футболист, отбелязал над 20 гола в пет поредни сезона на английската Висша лига (б.а. - сторил това през 2006 г.).

Въпреки факта, че връзката им е била толкова силна, че Анри е напуснал предишната си съпруга, Раячич подчертава, че много цени личния си живот. Почти никога не дава интервюта и иска да държи личния си живот далеч от медиите и публичната сцена.

„Аз съм много затворен човек и не бих искала да правя никакви изявления. Знаете как е с хора като Тиери и на какъв натиск са подложени публичните личности. И двамата сме съгласни да не споделяме подробности за връзката си”, казва Андреа в едно от редките си интервюта, дадени през 2012 г.

Семейство и живот днес

Тиери и Андреа живеят в стабилен и щастлив брак повече от десетилетие и имат три деца заедно - Тристан, Габриел и Татяна.

Освен тях, Анри има и дъщеря Теа от предишния си брак с Клер Мари.

„Футболът ми даде всичко, но семейството ми дава смисъл“, убеден е носителят на наградата "Златна обувка" от 2004 и 2005 г.

Семейството често посещава Босна и Херцеговина, особено Сараево, а също така се наслаждава на зимната си ваканция в Яхорина.

Поверителността над всичко останало

Това, което отличава Андреа от други известни спортни половинки, е нейната отдаденост да пази личния и семейния си живот далеч от общественото внимание.

Тя рядко говори за личния си живот, но нейната интелигентност, чар, стабилност като партньор и майка са й спечелили огромно уважение в спортната общественост.

btvsport.bg