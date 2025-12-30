Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Михаил Минков се завърна в Севлиево

Михаил Минков се завърна в Севлиево

  • 30 дек 2025 | 16:11
  • 595
  • 0
Михаил Минков се завърна в Севлиево

Опитният защитник Михаил Минков ще подсили ФК Севлиево за важните битки от пролетния дял във Втора лига.

32-годишният бранител пристига на стадион "Раковски" като свободен агент след интензивни преговори между ръководствата на двата клуба, разделяйки се по взаимно съгласие с досегашния си тим Локомотив (Г. Оряховица), за който записа 17 мача и 2 гола през есента. Мишо Минков се завръща в Севлиево 12 години и половина, след като напусна родния град и тръгна по своя футболен път.

Той е роден на 6.02.1993 г. Израства в школата на Видима-Раковски и дебютира за първия отбор в "А" група срещу ЦСКА - на 1 април 2012 влиза като резерва в 82-ата минута при минималната загуба вкъщи от "червените" (0:1).

Част е от севлиевския тим и при последния му сезон в "Б" група преди завръщането във Втора лига тази година. Впоследствие носи екипите на Калиакра (Каварна), Оборище (Панагюрище), Банско, Етър, Литекс, Добруджа, Локо ГО, ЦСКА 1948, Монтана, Янтра (Габрово), ФК Ловеч и от лятото 2024-а беше отново в Горна Оряховица. Общо в професионалния футбол има 281 мача с 15 гола и 4 асистенции в тях.

"Завръщам се в родния си клуб, изпълнен с надежда и убеденост, че ще свършим работата, за която сме се събрали. Познавам се с по-голямата част от отбора. Работил съм и със старши треньора Николай Панайотов Искам да призова севлиевските фенове да ни подкрепят, да бъдат зад нас и да вярват в успешното постигане на голямата цел", заяви Михаил Минков пред клубната медия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 4219
  • 0
ЦСКА поздрави армейска легенда

ЦСКА поздрави армейска легенда

  • 30 дек 2025 | 12:47
  • 1519
  • 1
Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

  • 30 дек 2025 | 12:18
  • 10372
  • 28
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 27224
  • 42
Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

  • 30 дек 2025 | 11:50
  • 657
  • 0
Георги Мечечиев: Основната ни цел е да останем в групата! Нека хората не очакват чудеса

Георги Мечечиев: Основната ни цел е да останем в групата! Нека хората не очакват чудеса

  • 30 дек 2025 | 11:38
  • 1595
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 993
  • 0
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 17887
  • 24
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 27224
  • 42
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 22107
  • 5
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 9864
  • 14
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 29082
  • 22