Михаил Минков се завърна в Севлиево

Опитният защитник Михаил Минков ще подсили ФК Севлиево за важните битки от пролетния дял във Втора лига.

32-годишният бранител пристига на стадион "Раковски" като свободен агент след интензивни преговори между ръководствата на двата клуба, разделяйки се по взаимно съгласие с досегашния си тим Локомотив (Г. Оряховица), за който записа 17 мача и 2 гола през есента. Мишо Минков се завръща в Севлиево 12 години и половина, след като напусна родния град и тръгна по своя футболен път.

Той е роден на 6.02.1993 г. Израства в школата на Видима-Раковски и дебютира за първия отбор в "А" група срещу ЦСКА - на 1 април 2012 влиза като резерва в 82-ата минута при минималната загуба вкъщи от "червените" (0:1).

Част е от севлиевския тим и при последния му сезон в "Б" група преди завръщането във Втора лига тази година. Впоследствие носи екипите на Калиакра (Каварна), Оборище (Панагюрище), Банско, Етър, Литекс, Добруджа, Локо ГО, ЦСКА 1948, Монтана, Янтра (Габрово), ФК Ловеч и от лятото 2024-а беше отново в Горна Оряховица. Общо в професионалния футбол има 281 мача с 15 гола и 4 асистенции в тях.

"Завръщам се в родния си клуб, изпълнен с надежда и убеденост, че ще свършим работата, за която сме се събрали. Познавам се с по-голямата част от отбора. Работил съм и със старши треньора Николай Панайотов Искам да призова севлиевските фенове да ни подкрепят, да бъдат зад нас и да вярват в успешното постигане на голямата цел", заяви Михаил Минков пред клубната медия.