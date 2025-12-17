Севлиево започва подготовка на Йордановден

ФК Севлиево се събира за първа тренировка на 6 януари 2026 (вторник), като подготовката ще премине изцяло при домашни условия на клубната база стадион "Раковски". Старши треньорът Николай Панайотов е планирал шест приятелски срещи и една двустранна игра, която ще бъде още на 10 януари (събота).

Сред съперниците в контролите личи името на елитния Берое (Стара Загора), четири от опонентите са от Втора лига и един е от Югоизточната ELITBET Трета лига - Розова долина (Казанлък). Локациите, стадионите и началните часове на спарингите ще бъдат уточнени на по-късен етап.

ФК Севлиево - зимна подготовка 2025/26 06.01 /вторник/ - събиране и първа тренировка 10.01 /събота/ - двустранна игра 17.01 /събота/ - Янтра (Габрово) 24.01 /събота/ - Берое (Ст. Загора) 28.01 /сряда/ - Розова долина (Казанлък) 31.01 /събота/ - Локомотив (ГО) 04.02 /сряда/ - Спартак (Плевен) 07.02 /събота/ - Черноморец (Бургас)