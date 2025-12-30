Популярни
  Да играем в Саудитска Арабия е пълна глупост, смята капитанът на Атлетик Билбао

  30 дек 2025 | 16:05
Идната събота Атлетик Билбао ще поднови участието си в шампионата на Испания с мач срещу Осасуна, а само два дни по-късно отборът ще отпътува за Джеда. Там „лъвовете“ ще се изправят срещу Барселона (7 януари) в единия от полуфиналите за Суперкупата на Испания. Капитанът на баските - Иняки Уилямс, има ясно мнение относно това континентално пътуване: “Да играеш в Саудитска Арабия е пълна глупост.”

Нападателят не намира особен смисъл турнирът да се провежда там, тъй като това лишава феновете от възможността „да пътуват масово“ и кара отбор като Атлетик да се чувства странно на стадион с публика, за която е напълно непознат. Този път баткото на Нико Уилямс има и допълнителна причина за дискомфорт, тъй като именно тази седмица ще стане баща за първи път.

От Билбао ще вземат предвид обстоятелствата и не е изключено той да бъде освободен от пътуването. „Да оставя жена си и сина си тук е кофти“, коментира той. Футболистът обаче не е отправял молба за това. „На разположение съм на клуба и ще се опитам да направя възможно най-добрата Суперкупа“, добави Уилямс.

В другия полуфинал за Суперкупата съперници ще са Реал Мадрид и Атлетико Мадрид (8 януари).

