Миралем Пянич потвърди: Отказах се от футбола

Миралем Пянич - един от най-популярните футболисти от Босна и Херцеговина през последното повече от десетилетие - потвърди, че прекратява състезателната си кариера на 35-годишна възраст.

“Вече няма да играя. Отказах се. Сега живея в Дубай и вече не съм футболист. Аз съм баща на малкия си син и той е моят приоритет“, каза Пянич в интервю с журналиста Николо Скира.

Пянич игра за Барселона, Ювентус, Рома, Метц, Лион, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА (Москва), който напусна през лятото на 2025 г. С Ювентус халфът спечели титлата в Италия четири пъти, а с ЦСКА спечели Купата на Русия през сезон 2024/25.

Пянич изигра 115 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, отбелязвайки 17 гола, припомня БТА.

