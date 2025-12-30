Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Босна и Херцеговина
  3. Миралем Пянич потвърди: Отказах се от футбола

Миралем Пянич потвърди: Отказах се от футбола

  • 30 дек 2025 | 15:08
  • 324
  • 0
Миралем Пянич потвърди: Отказах се от футбола

Миралем Пянич - един от най-популярните футболисти от Босна и Херцеговина през последното повече от десетилетие - потвърди, че прекратява състезателната си кариера на 35-годишна възраст.

“Вече няма да играя. Отказах се. Сега живея в Дубай и вече не съм футболист. Аз съм баща на малкия си син и той е моят приоритет“, каза Пянич в интервю с журналиста Николо Скира.

Пянич игра за Барселона, Ювентус, Рома, Метц, Лион, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА (Москва), който напусна през лятото на 2025 г. С Ювентус халфът спечели титлата в Италия четири пъти, а с ЦСКА спечели Купата на Русия през сезон 2024/25.

Пянич изигра 115 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, отбелязвайки 17 гола, припомня БТА.

Миралем Пянич приключва с кариерата си, но остава във футбола
Миралем Пянич приключва с кариерата си, но остава във футбола
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 3065
  • 0
Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

  • 30 дек 2025 | 13:34
  • 1254
  • 0
Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

  • 30 дек 2025 | 13:29
  • 7759
  • 3
Японска легенда с нов клуб на 58 години

Японска легенда с нов клуб на 58 години

  • 30 дек 2025 | 12:30
  • 1361
  • 0
Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

  • 30 дек 2025 | 11:54
  • 1681
  • 0
Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

  • 30 дек 2025 | 11:15
  • 1512
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 11791
  • 9
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 20909
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 18281
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 7781
  • 12
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 6204
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 24749
  • 22