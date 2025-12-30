Витиня: Сезонът ни беше почти перфектен

Португалският халф Витиня, който спечели почти всичко с Пари Сен Жермен през миналия сезон и завърши на трето място в класацията за "Златната топка" след съотборника си Усман Дембеле и Ламин Ямал, даде интервю за испанския спортен ежедневник "Марка".

"Дали можем да говорим за перфектен сезон? Да или почти. Можем да съжаляваме, че не спечелихме Световното клубно първенство, но истината е, че отново бяхме на ниво и не успяхме за съвсем малко. Челси беше и по-добър, трябва да го признаем. Но 2025 беше перфектна години или почти, и съм много щастлив, че направихме толкова силен сезон в целия отбор. Сега трябва да продължим тази линия, да се целим още по-високо и ако е възможно, да спечелим повече от тези шест трофея", каза португалският национал.

ПСЖ обаче не може да спечели повече от шест купи за едно година, тъй като следващото Световно клубно първенство ще бъде през 2029.