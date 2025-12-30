Магнус Карлсен за шести път е световен шампион по ускорен шах

Гросмайстор Магнус Карлсен спечели шестата си световна титла по ускорен шах, след като триумфира на Световното първенство по рапид на ФИДЕ 2025, завършвайки с резултат 10,5 от 13 точки — с цяла точка преднина пред останалите. Това е неговата 19-а световна титла в трите контроли на време, а наградата му е 70 000 евро. ГМ Владислав Артемиев завърши втори, а ГМ Арджун Еригайси — трети.

След поредица от драматични обрати, ГМ Александра Горячкина победи ГМ Джу Дзинър в тайбрек по блиц и спечели първата си световна титла по ускорен шах, както и 40 000 евро. Джу остана втора, а ГМ Конеру Хумпи, която също бе част от тристранното равенство за първото място, зае третата позиция.

Карлсен постигна най-високия си резултат в този формат досега — девет победи, три ремита и една загуба. Той почти си осигури титлата кръг преди края, тъй като дори загуба в последния кръг щеше да му гарантира участие в тайбрек.

От 2014 г. насам Карлсен печели медал на всяко издание на този турнир — и вече си осигури отличието и за тази година. Както самият той каза: „Всеки път, когато започва турнир, няма значение какво си постигнал преди, а световното първенство по ускорен шах е изключително труден турнир за печелене“, като отбеляза, че 13 кръга не са много.

Той добави: „Сериозно предимство за мен е, че тук играя само за първото място“, посочвайки, че повечето състезатели се борят за награден фонд или какъвто и да е медал, докато той играе единствено за титлата.

След загубата си от Артемиев в седмия кръг, Карлсен спечели всяка една партия до последния кръг срещу ГМ Аниш Гири, където реми беше напълно достатъчно, за да си осигури титлата. Това представлява серия от пет поредни победи срещу едни от най-силните шахматисти в света.

В неделя се изиграха четири кръга, а победите му бяха срещу ГМ Алексей Сарана, Ханс Нийман и Яъз Ердоомуш. Карлсен спечели всяка от тези партии със своя характерен стил — бавен, позиционен натиск до пълно задушаване на съперника.

В първата партия той надделя над Сарана с два коня срещу два офицера. А тъй като лидерите Нийман и Артемиев направиха реми на съседната дъска, във втория кръг за деня видяхме директния сблъсък Карлсен – Нийман.

Нийман завърши силно с 9,5 точки от 13 и попадна в групата от четирима шахматисти, изоставащи с една точка от шампиона. Той бе сериозно подпомогнат в следващия кръг, когато ГМ Шахрияр Мамедяров допусна форсиран мат в позиция, която би трябвало да бъде удържана.

Докато Карлсен побеждаваше Сарана, на близка дъска 14-годишният Ердоомуш повали гиганта ГМ Арджун Еригайси и се включи реално в битката за титлата. Турският талант направи невероятен турнир, при положение че загуби още в първия кръг от световния шампион по ускорен шах за 2024 г. Володaр Мурзин, който завърши с осем точки.

Победата на Карлсен срещу Ердогмуш на практика реши турнира, тъй като в последния кръг му беше достатъчно реми с белите фигури. Дребна неточност — 23.c4?! — даде на Карлсен възможност за игра и той се възползва от освободеното поле d4, за да спечели пълната точка.

На пресконференцията Карлсен каза, че му е било малко неудобно за съперника му и го похвали:

„Той е невероятен играч. Най-добрият 14-годишен шахматист, който светът някога е виждал, но беше видимо много нервен. Така понякога се случва и със сигурност ще има много шансове да ми върне — вероятно на мен и на много други.“

Магнус Карлсен ще бъде "опасен" на Световното по рапид и блиц

Ремито с Гири в Алапинова сицилианска защита донесе на Карлсен титлата — и то по напълно убедителен начин. Следващата му цел е да спечели и световната титла по блиц; той е държал и двете отличия едновременно през 2014, 2022 и 2023 г. „Знам, че утре ще бъде много трудно. Има 13 партии [от общо 19 преди фазата на елиминациите], които ще решат много неща“, каза той.

Карлсен изрази и гордост, че не е позволил на единствената си загуба да съсипе турнира му:

„Ако имаш лош ден и не успееш да спреш негативната тенденция, вероятно ще провалиш целия си турнир. Гордея се, че успях да се рестартирам и да играя. Не само че спечелих последните си две партии вчера, но и почувствах, че намерих наистина добри ходове в тях.“

Артемиев, който беше водач след втория ден, завърши последния ден само с ремита и спечели сребърния медал. Това е вторият път, в който той финишира втори — първият беше през 2019 г. (тогава златото също отиде при Карлсен). Арджун се промъкна до третото място благодарение на тайбрековете, след като се възстанови от загубата си с две победи. В последния кръг срещу ГМ Александър Шиманов ходът 17...f4? беше сериозна грешка, която позволи на белите да отворят g-линията и да атакуват — нещо, в което индийският гросмайстор е изключително силен.

ГМ Лейниер Домингес завърши четвърти и, по тайбрек, последният с 9,5 точки. Той и Артемиев бяха единствените двама в топ 5, които не допуснаха загуба в 13-те кръга, а Домингес победи Ердоомуш в самия последен кръг.

Освен паричните награди, първите трима класирани се класират и за новия FIDE Total World Championship Tour — отделно световно първенство от това на ФИДЕ през 2026 г. Това са Карлсен, Артемиев и Арджун.