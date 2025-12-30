Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

  • 30 дек 2025 | 14:16
  • 953
  • 1
Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

Норвежкият национал по акробатични ски Уилям Бостадльокен съобщи сърцераздирателна новина в социалните мрежи за случилото се с него на състезание в американския Стиймбоут.

„По време на първия тренировъчен ден, при отскок на скока Butter 10, върховете на ските ми се заклещиха. Изгубих съзнание и паднах на главата си, по-точно на гърба си. Вследствие на това си счупих гърба (пълно увреждане на гръбначния мозък), раменете и няколко ребра."

На следващия ден ме транспортираха до болница в Денвър, където ме оперираха," разясни той ситуацията отпреди две седмици, когато се е провело събитието.

„Операцията беше успешна, но останах парализиран от мястото на нараняването между петия и шестия прешлен. Сега съм обратно в Норвегия и съм готов да дам всичко от себе си по време на рехабилитацията. Мечтая един ден отново да мога да карам ски. Ските са това, което обичам най-много на този свят, това е, за което живея," написа още той.

Той е решен да направи всичко по силите си, за да се върне и отново да изпита това невероятно усещане от адреналиновото каране. „Със сигурност няма да е лесно. Това ще бъде най-трудното предизвикателство, пред което някога ще трябва да се изправя. Няма гаранция, че е възможно, но отказвам да се предам. Винаги ще се боря," допълни Бостадльокен.

В заключение той благодари на семейството си и на лекарите, които са се грижили за него в болницата. Не забрави и приятелката си, която нарече „най-добрата душа на тази планета".

„Много ми помогна с това, дори не можеш да си представиш. Благодаря ти за всичко, което направи!" разясни акробатичният скиор.

Кариерата му едва започваше, тъй като на 4 декември той отпразнува едва своя 20-ти рожден ден. Досега е спечелил две състезания от Европейската купа.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Казахстан ще бъде представен от 35 спортисти на Олимпийските игри в Италия

Казахстан ще бъде представен от 35 спортисти на Олимпийските игри в Италия

  • 30 дек 2025 | 11:53
  • 678
  • 0
Зографски елиминира олимпийски шампион за 18-о място на старта на "Четирите шанци"

Зографски елиминира олимпийски шампион за 18-о място на старта на "Четирите шанци"

  • 29 дек 2025 | 20:06
  • 6222
  • 1
Матис Стеншаген спечели втория етап на "Тур дьо ски", изпревари Йоханес Клаебо

Матис Стеншаген спечели втория етап на "Тур дьо ски", изпревари Йоханес Клаебо

  • 29 дек 2025 | 16:16
  • 956
  • 0
Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

  • 29 дек 2025 | 11:49
  • 941
  • 0
Калъмбъс изненадващо надделя над Айлъндърс

Калъмбъс изненадващо надделя над Айлъндърс

  • 29 дек 2025 | 11:43
  • 767
  • 0
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 13907
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 11740
  • 9
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 20851
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 18231
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 7759
  • 12
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 6188
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 24724
  • 22