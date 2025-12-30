Млад норвежки национал по акробатични ски със счупени прешлени

Норвежкият национал по акробатични ски Уилям Бостадльокен съобщи сърцераздирателна новина в социалните мрежи за случилото се с него на състезание в американския Стиймбоут.



„По време на първия тренировъчен ден, при отскок на скока Butter 10, върховете на ските ми се заклещиха. Изгубих съзнание и паднах на главата си, по-точно на гърба си. Вследствие на това си счупих гърба (пълно увреждане на гръбначния мозък), раменете и няколко ребра."

На следващия ден ме транспортираха до болница в Денвър, където ме оперираха," разясни той ситуацията отпреди две седмици, когато се е провело събитието.

„Операцията беше успешна, но останах парализиран от мястото на нараняването между петия и шестия прешлен. Сега съм обратно в Норвегия и съм готов да дам всичко от себе си по време на рехабилитацията. Мечтая един ден отново да мога да карам ски. Ските са това, което обичам най-много на този свят, това е, за което живея," написа още той.

Той е решен да направи всичко по силите си, за да се върне и отново да изпита това невероятно усещане от адреналиновото каране. „Със сигурност няма да е лесно. Това ще бъде най-трудното предизвикателство, пред което някога ще трябва да се изправя. Няма гаранция, че е възможно, но отказвам да се предам. Винаги ще се боря," допълни Бостадльокен.

В заключение той благодари на семейството си и на лекарите, които са се грижили за него в болницата. Не забрави и приятелката си, която нарече „най-добрата душа на тази планета".

„Много ми помогна с това, дори не можеш да си представиш. Благодаря ти за всичко, което направи!" разясни акробатичният скиор.

Кариерата му едва започваше, тъй като на 4 декември той отпразнува едва своя 20-ти рожден ден. Досега е спечелил две състезания от Европейската купа.