Лубе привлече национал на Тунис за плейофите

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) обяви, че е постигнал споразумение с посрещача Хамза Хфайед за оставащата част от сезона. Роденият през 2002 г. в Солун, Гърция, състезател е национал на Тунис.

Високият 194 см нов играч на „бианкоросите“ е израснал в Етоал Спортив, отбор от тунизийското първенство, където играе от сезон 2020/21 досега. През сезон 2022/23 той има кратък престой във френската Серия Б с екипа на Гран Нанси.

Този етап от кариерата му допринася за неговото развитие, което му спечелва повиквателна за Световното първенство през 2025 г. от националния отбор на Тунис, воден от Камило Плачи. Хфайед е обявен и за най-добър посрещач в Арабската шампионска купа за сезон 2025/26, където печели сребърен медал.

Пристигането на Хфайед запълва празнината, оставена от напусналия по-рано през сезона ирански посрещач Пория Хосеин Ханзаде. Новото попълнение, което ще носи фланелка с №13, има в актива си и други значими постижения, включително два сребърни медала от националната купа и един от Суперкупата на Тунис. Тунизийският волейболист вече е в Чивитанова и тренира с вицешампионите на Италия.

„Щастлив и горд съм да се присъединя към велик клуб като Лубе. Да играя с тази фланелка в Италия е сбъдната мечта, а за да я направя още по-красива, е нужна фантастична втора половина на сезона. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба“, заяви посрещачът Хамза Хфайед.

„Гледал съм много мачове по телевизията, Лубе има огромен потенциал и съм оптимист за възможностите ни да се борим с всички. Нивото на италианското първенство е много високо, но се чувствам готов да дам максимума както в залата, така и в мачовете, ако има нужда от мен. Натрупах голям опит от престоя си във Франция и искам да направя същото и в Чивитанова. Възхищавам се на тези, които успяват да се откроят, а Алекс със сигурност е сред най-силните в света. Напълно съм концентриран върху волейбола, животът ми е подчинен на тренировки и мачове. В свободното си време станах голям фен на сериалите!“, добави той.