Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

  • 16 сеп 2025 | 15:53
  • 626
  • 0
Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

Рики Хатън е бил открит мъртъв от своя дългогодишен мениджър и близък приятел Пол Спийк, разкри боксовият коментатор Стив Бънс.

Бивш световен шампион е бил намерен мъртъв в дома си
Бивш световен шампион е бил намерен мъртъв в дома си

Хатън „не се е появил в залата“ в петък, преди да пропусне планирано участие на боксов мач в събота вечер. Бънс разказа, че Спийк е научил за отсъствието на Хатън в неделя сутринта и е решил да го провери в дома му в Голям Манчестър, където го е открил мъртъв.

„Той [Пол Спийк] ми разказа някои подробности за петък и събота вечер“, каза Бънс в специалното предаване на BBC Five Live „В памет на Рики Хатън“, излъчено в понеделник вечер.

„В събота вечерта Рики не е отишъл на боксово шоу. Спийки разбрал за това в неделя сутринта. Отишъл е до къщата и е влязъл вътре. Именно и Пол Спийк е този, който е намерил своя голям приятел и шампион на народа Рики Хатън. Той заслужава любов от всички ни. Дори не можете да си представите как се чувства след случилото се. Двамата са имали 25-годишна връзка, като тя излиза от границите на професионалната такава. Хатън е бил негов близък приятел и довереник. Не мога да се сетя за друга подобна връзка в света на спорта", обяснява боксовият коментатор.

Бънс определя новината за трагичната смърт на Хатън като „невероятно шокираща“.

„Рик е говорил за проблемите си с психичното здраве, за зависимостите си. Той ги е адресирал, изправил се е срещу тях, атакувал ги е и ги е разрешил. Подготвяше се за демонстративен мач. Както и много други бойци, и той намираше спасението си в залата. Беше в процес на подобряване на цялостното си състояние", отбелязва Бънс в недоумлението си.

novini.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

  • 16 сеп 2025 | 14:21
  • 811
  • 0
Ахмед Магамаев ще се бори за бронз на Световното

Ахмед Магамаев ще се бори за бронз на Световното

  • 16 сеп 2025 | 14:04
  • 528
  • 0
Спортният министър награди Рами Киуан и Радослав Росенов

Спортният министър награди Рами Киуан и Радослав Росенов

  • 16 сеп 2025 | 13:53
  • 521
  • 0
Почина вицепрезидентът на българската борба

Почина вицепрезидентът на българската борба

  • 16 сеп 2025 | 13:35
  • 14623
  • 2
Чолов и Болдирев: На следващи първенства ще се представим по-добре

Чолов и Болдирев: На следващи първенства ще се представим по-добре

  • 16 сеп 2025 | 13:16
  • 557
  • 0
Радо Росенов: Преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял

Радо Росенов: Преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял

  • 16 сеп 2025 | 13:12
  • 314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12423
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11279
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33451
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42351
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8384
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366808
  • 3