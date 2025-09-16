Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

Рики Хатън е бил открит мъртъв от своя дългогодишен мениджър и близък приятел Пол Спийк, разкри боксовият коментатор Стив Бънс.

Бивш световен шампион е бил намерен мъртъв в дома си

Хатън „не се е появил в залата“ в петък, преди да пропусне планирано участие на боксов мач в събота вечер. Бънс разказа, че Спийк е научил за отсъствието на Хатън в неделя сутринта и е решил да го провери в дома му в Голям Манчестър, където го е открил мъртъв.

„Той [Пол Спийк] ми разказа някои подробности за петък и събота вечер“, каза Бънс в специалното предаване на BBC Five Live „В памет на Рики Хатън“, излъчено в понеделник вечер.

„В събота вечерта Рики не е отишъл на боксово шоу. Спийки разбрал за това в неделя сутринта. Отишъл е до къщата и е влязъл вътре. Именно и Пол Спийк е този, който е намерил своя голям приятел и шампион на народа Рики Хатън. Той заслужава любов от всички ни. Дори не можете да си представите как се чувства след случилото се. Двамата са имали 25-годишна връзка, като тя излиза от границите на професионалната такава. Хатън е бил негов близък приятел и довереник. Не мога да се сетя за друга подобна връзка в света на спорта", обяснява боксовият коментатор.

Бънс определя новината за трагичната смърт на Хатън като „невероятно шокираща“.

„Рик е говорил за проблемите си с психичното здраве, за зависимостите си. Той ги е адресирал, изправил се е срещу тях, атакувал ги е и ги е разрешил. Подготвяше се за демонстративен мач. Както и много други бойци, и той намираше спасението си в залата. Беше в процес на подобряване на цялостното си състояние", отбелязва Бънс в недоумлението си.

novini.bg