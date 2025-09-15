Тялото на Лаура Далмайер ще остане завинаги в планините на Пакистан

Популярни
Тялото на олимпийската шампионка по биатлон Лаура Далмайер, която загина при инцидент по време на алпинизъм през юли в Пакистан, няма да бъде извадено, съобщават от нейния мениджърски екип.

В изявление, цитирано от ДПА, се казва, че екип от алпинисти е проучил възможността да извадят тялото ѝ в района на Кашмир, но в крайна сметка е решил да не предприема подобен ход.

"Миналата седмица спасителен екип успя да преоцени ситуацията на връх Лайла. Резултатът е, че тялото на Лаура Далмайер няма да бъде извадено", се казва в изявлението.

По-рано днес вестник "Билд", позовавайки се на планински водач, обяви, че тялото на Лаура Далмайер ще бъде евакуирано от планините на Пакистан.

Смъртта на биатлонистката беше обявена на 30 юли. 31-годишната германка е била затрупана от камъни след скално откъсване на 28 юли в планините Каракорум, докато е изкачвала връх Лайла на височина около 5700 метра. Партньорката й се е обадила на службите за спешна помощ, но поради недостъпността на района спасителният хеликоптер е достигнал мястото едва на сутринта на 29 юли. Спасителите не са успели да стигнат до Далмайер поради заплахата от ново скално откъсване.

Германката спечели титлите в спринта и в преследването, а също така се нареди трета в индивидуалната надпревара на Олимпийските игри в Пьончан 2018. Тя е седемкратна световна шампионка и носителка на Големия кристален глобус за 2017 година.

