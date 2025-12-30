Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период

Центърът Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период от състава на Оклахома Сити Тъндър в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

Той напусна паркета през третата част при победата над Филаделфия 76ърс в неделя и не взе участие в следващия мач на Оклахома срещу Атланта Хоукс, отново спечелен от миналогодишния шампион.

27-годишният американец, който е титулярният играч на тази позиция за „гръмотевиците“, е с разтежение в левия прасец за втори път от началото на сезона. Той се контузи за пръв път на 26 ноември и пропусна шест поредни мача за Тъндър, завръщайки се 17 дни по-късно.

Към настоящия момент няма очаквана дата за неговото възстановяване.

Айзея Хартенщайн има средно по 11,2 точки и 10,4 борби на мач, като води тима си по втория показател.

Оклахома Сити Тъндър е с най-добър баланс в цялата Лига с 27 победи и 5 поражения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages