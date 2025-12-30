Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период

Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период

  • 30 дек 2025 | 12:50
  • 398
  • 0
Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период

Центърът Айзея Хартенщайн ще отсъства за неопределен период от състава на Оклахома Сити Тъндър в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

Той напусна паркета през третата част при победата над Филаделфия 76ърс в неделя и не взе участие в следващия мач на Оклахома срещу Атланта Хоукс, отново спечелен от миналогодишния шампион.

27-годишният американец, който е титулярният играч на тази позиция за „гръмотевиците“, е с разтежение в левия прасец за втори път от началото на сезона. Той се контузи за пръв път на 26 ноември и пропусна шест поредни мача за Тъндър, завръщайки се 17 дни по-късно.

Към настоящия момент няма очаквана дата за неговото възстановяване.

Айзея Хартенщайн има средно по 11,2 точки и 10,4 борби на мач, като води тима си по втория показател.

Оклахома Сити Тъндър е с най-добър баланс в цялата Лига с 27 победи и 5 поражения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Борислав Младенов реализира 21 точки при нова победа на Виена Баскет в австрийското първенство

Борислав Младенов реализира 21 точки при нова победа на Виена Баскет в австрийското първенство

  • 30 дек 2025 | 11:43
  • 570
  • 0
Голдън Стейт Уориърс надигра Бруклин Нетс под водачеството на Стеф Къри

Голдън Стейт Уориърс надигра Бруклин Нетс под водачеството на Стеф Къри

  • 30 дек 2025 | 10:16
  • 959
  • 0
Звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия при загубата от Маями

Звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия при загубата от Маями

  • 30 дек 2025 | 09:06
  • 977
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 30 дек 2025 | 08:11
  • 2877
  • 0
Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

  • 30 дек 2025 | 02:39
  • 2426
  • 0
Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

  • 29 дек 2025 | 21:08
  • 13762
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 3798
  • 3
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 13748
  • 13
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 13823
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 5407
  • 8
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 4766
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 21531
  • 15