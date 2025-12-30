Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Казахстан ще бъде представен от 35 спортисти на Олимпийските игри в Италия

Казахстан ще бъде представен от 35 спортисти на Олимпийските игри в Италия

  • 30 дек 2025 | 11:53
  • 218
  • 0
Казахстан ще бъде представен от 35 спортисти на Олимпийските игри в Италия

Министерството на туризма и спорта на Казахстан обяви, че страната ще бъде представена от 35 спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия през февруари догодина, съобщи министърът на туризма и спорта Ербол Мързабосънов.

"Очакваме участието на 35 спортисти. На зимните Олимпийски игри в Пекин 2022 страната представиха 34 състезатели", добави министърът, цитиран от ТАСС.

София Самоделкина и Михаил Шайдоров имат квоти за турнира по фигурно пързаляне. Освен това са спечелени 9 квоти в шорттрека и 12 в бързото пързаляне с кънки.

Министърът отбеляза, че в Казахстан активно се развиват 13 зимни олимпийски спорта. Работи се по разширяване на спортната инфраструктура за подготовка на олимпийския резерв. В момента страната разполага с над 1200 спортни съоръжения, предназначени за зимни спортове.

XXV-е зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия от 6 до 22 февруари 2026 година с участието на близо 3000 спортисти от 93 държави. Ще бъдат раздадени общо 116 комплекта медали.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Зографски елиминира олимпийски шампион за 18-о място на старта на "Четирите шанци"

Зографски елиминира олимпийски шампион за 18-о място на старта на "Четирите шанци"

  • 29 дек 2025 | 20:06
  • 5626
  • 1
Матис Стеншаген спечели втория етап на "Тур дьо ски", изпревари Йоханес Клаебо

Матис Стеншаген спечели втория етап на "Тур дьо ски", изпревари Йоханес Клаебо

  • 29 дек 2025 | 16:16
  • 934
  • 0
Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

  • 29 дек 2025 | 11:49
  • 920
  • 0
Калъмбъс изненадващо надделя над Айлъндърс

Калъмбъс изненадващо надделя над Айлъндърс

  • 29 дек 2025 | 11:43
  • 749
  • 0
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 13594
  • 2
Резултати в НХЛ

Резултати в НХЛ

  • 29 дек 2025 | 09:27
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 5643
  • 4
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 8067
  • 1
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 2823
  • 1
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 3193
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 18097
  • 11
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 10350
  • 1